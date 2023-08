FOOTBALL – AMICAL – Dernier test concluant pour les Barea

Quatre matches, quatre victoires. Les Barea ont joué jeudi soir au stade annexe Barea à Mahamasina leur quatrième et dernier match amical de préparation en vue des jeux des iles. Les hommes de Romuald Rakoton­drabe se sont imposés 4 buts à 1 contre une équipe, fusion de deux clubs OPL, Jet Kintana renforcé par trois joueurs de Fosa Juniors FC, Andry Max, Rado et Feli. Le match s’est joué à 30 minutes fois trois. Les auteurs des quatre buts des Barea sont, en l’occurrence, Jean Yves, artisan d’un doublé, puis, Tendry et Tsiry. À huis clos, le match a pour objectif de familiariser les joueurs à des rencontres nocturnes sous les projecteurs, car tous les matches des Barea sont programmés à 19 heures. Quatre expatriés sont déjà au pays à savoir El Haradi des Seychelles et les quatre de La Réunion, notamment, Rojo, Ando, Theodin et Angelo. Le cinquième, Fabien Boeyr devrait débarquer ce samedi. «Certes, nous avons constaté une nette amélioration en finition, d’une part, mais nous avons aussi encaissé un but, de l’autre. Il y a eu encore un manque de concertation, surtout à l’entame du match. Il faut voir un peu le côté préparation mentale car ils devraient être lucides au devant-but», confie le coach Roro. Les Barea ont assuré leurs trois précédents matches amicaux, 2-1 contre la sélection de Boeny, 3-1 contre la sélection mahoraise et 3-0 contre Eden, club D1 au championnat du Boeny. Madagascar débutera les Jeux ce jeudi, à 19 heures, contre les Seychelles à Mahamasina.