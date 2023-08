Extra ordinaire

À un moment ou à un autre de votre vie, vous perdrez l’équilibre et tomberez pour la première fois. Relevez-vous et essayez à nouveau. À un moment donné de la vie, vous tomberez pour la deuxième fois. Relevez-vous et essayez encore. À un moment donné de la vie, vous tomberez pour la troisième fois. On tombe pour la quatrième fois, on se relève et on essaie à nouveau. Tomber une fois n’est pas un échec, c’est le début de votre voyage. La douleur ou l’échec est temporaire. Il ne dure pas. Quel que soit le nombre de fois où vous êtes mis à terre, vous vous relevez toujours. Si vous vous faites renverser pour la cinquième fois, vous vous relevez et vous essayez de continuer. Il n’y a pas de solution miracle dans la vie. Tout ce qui a de la valeur nécessite de la lutte et de la persévérance. Le succès est un voyage. Qu’est-ce qui est le plus important ? Que l’on fasse tout simplement de son mieux et que l’on persévère. Nous apprenons peu de la victoire, mais beaucoup plus de la défaite. Derrière chaque victoire, il y a beaucoup de défaites. Restez concentré et même si vous tombez 1.000 fois, vous continuerez à vous relever, et vous essayez encore et encore et encore.

Ce n’est pas votre départ qui détermine la façon dont vous allez finir. Chaque jour est une nouvelle occasion d’atteindre votre objectif, de réaliser vos rêves. La réussite n’est pas le fruit du hasard. C’est le fruit d’un travail acharné, de la persévérance, de l’apprentissage, de l’étude, du sacrifice, et surtout, de l’amour de soi et de ce que l’on cherche à atteindre. La différence entre l’ordinaire et l’extraordinaire, c’est ce petit « Extra », ce petit jour de plus. Je tombe six fois, je me relève et j’essaie à nouveau. Je tombe sept fois, je me relève et j’essaie encore. Nous commençons tous par nous tenir debout, debout sur nos deux pieds. Se lever pour ce en quoi nous croyons, se lever pour ce qui est juste, se lever pour nos proches et se lever pour ceux qui ne peuvent pas se lever eux-mêmes, même si cela signifie se lever seul. Gardez la tête haute et les pieds sur terre, car votre vie en dépend. Et quoi que vous vouliez accomplir, vous devez y mettre tout votre cœur et toute votre âme. Vous devez croire quand d’autres disent que vous ne pouvez pas. Vous devez aller de l’avant lorsque votre cœur vous dit d’arrêter. Vous devez vous lever et devenir légendaire. Il suffit de se relever et d’essayer encore et encore. Même si vous tombez plusieurs fois, ne vous désespérer pas, levez-vous et essayez encore et encore et encore.