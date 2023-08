ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Masy Goulamaly veut briguer la magistrature suprême

Elle est la première femme candidate pour la prochaine élection présidentielle. Masy Goulamaly a déclaré sa candidature, hier. Premier candidat féminin. La députée et la patronne de la plateforme « Avotan­tsika miaraka i Madagasikara » Masy Goulamaly, est jusqu’ à présent la seule femme ayant déclaré son intention de devenir président de la République pour la prochaine élection présidentielle. La parlementaire à fait sa déclaration hier en clament une politique plus proche du peuple que des gouvernants, avec comme leitmotiv malgache « rassasié, instruit et tranquille ».

Vision

Elle déclare voir les difficultés de la population suite à ses tournées dans les quatre coins de Madagascar et que ce sont ces populations qui lui ont demandé de se présenter comme candidat. « Je constate que rien ne va dans le pays, dans tous les secteurs. Le pays n’avance plus, Mada­gascar s’enfonce peu à peu dans un gouffre de pauvreté extrême. C’est pour cette raison que je me présente comme candidat à la présidentielle », déclare t-elle. Masy Goulamaly n’est pas étrangère à la sphère politique, depuis 2013, où elle est élu député de Tsihombe pour deux mandats. Actuel­lement, c’est la présidente de la commission d’équité et d’égalité des sexes et du développement au sein de l’assemblée nationale. Masy Goulamaly est aussi la vice-présidente du forum parlementaire de la SADC et vice-présidente du réseau africain des femmes leaders. Lors de son allocution, la parlementaire de Tsihombe incite les femmes et les paysans à rallier sa cause.