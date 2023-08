BACCALAUREAT – Les enseignants bloquent la publication des résultats

Les correcteurs de l’examen du baccalauréat ont organisé un sit-in au campus de l’université d’Antananarivo. Ils revendiquent le paiement des vacations 2023, le jour de la délibération.

Pas de résultats de l’examen du baccalauréat 2023 pour la province d’Antananarivo, ce week-end, à en croire la déclaration des correcteurs à l’université d’Antananarivo, hier. « La délibération attendra la disponibilité de nos vacations. Elle aura lieu le jour du paiement, comme cela a toujours été le cas, auparavant. S’il y aura publication des résultats, cela n’a pas été décidé avec les correcteurs, et ce sera un vice de forme », déclarent à l’unisson, les correcteurs. C’était devant la cathédrale de médecine à Ankatso, hier après-midi, à la fin de leurs négociations infructueuses avec le recteur de l’université d’Antananarivo et le directeur des examens nationaux. Le torchon brûle entre les deux parties. D’un côté, l’université d’Antananarivo et la direction des examens nationaux qui ont annoncé que les correcteurs doivent attendre que la délibération soit faite avant de percevoir leurs honoraires. « Ils nous ont expliqué que la procédure de paiement des vacations a changé car l’ancienne aurait été anormale. Il faut que le service soit d’abord fait avant d’entamer les procédures d’engagement. Et que plus vite nous délibérons, plus vite les vacations sortiront », rapporte Thomas Fabien Solofo-manandraza, représentant des correcteurs.

Vacations

D’un autre côté, les enseignants persistent et signent la non-tenue de la délibération du baccalauréat, sans la perception de leurs vacations. « Si on accepte de délibérer maintenant, on risque d’attendre des années, avant de les percevoir. Alors que c’est maintenant qu’on en a besoin, pour scolariser nos enfants », s’inquiètent-ils. Ces derniers ont encore refusé d’entrer dans la grande salle de la cathédrale, hier, comme cela a été déjà le cas, jeudi. Les responsables, quant à eux, se sont enfermés dans cette salle et ont refusé de parler directement aux quelques centaines d’enseignants venus à Ankatso hier, et encore moins à la presse. La communication s’est faite via les porte-paroles des enseignants. Une source concordante note qu’il n’y a rien d’anormal dans l’ancienne procédure de paiement. « Pendant plusieurs années, les vacations ont été payées tout de suite après la délibération, donc, une fois le service fait. Ces vacations, elles sont normalement préparées très tôt, et non pas à l’arrivée de l’examen », explique-t-elle. Les candidats et leurs parents, quant à eux, commencent à s’inquiéter sérieusement.