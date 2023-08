ASSAINISSEMENT – La gestion des déchets deviendra plus pratique

Une amélioration. L’accès vers le site de décharge des déchets de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) sera plus facile, en saison de pluies. Une amélioration est en vue par le biais de la coopération entre le ministère de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène (MEAH), de la CUA et la Société Municipale d’Assainissement (SMA) avec le Gouvernement Japonais. Ces travaux d’amélioration ont débuté, hier, auprès du site d’Andralanitra, par une cérémonie officielle. « Cet accord bilatéral s’élève à vingt-cinq milliards d’ariary avec des équipements à l’appui », rapporte l’Ambassadeur du Japon à Madagascar, Koji ABE. Cette somme sera utilisée dans le cadre du « Projet d’amélioration du système de Gestion des Déchets Solides d’Antananarivo (projet GESDA) ». Trois résultats sont attendus, à savoir le renforcement et l’optimisation de la collecte et du transport des déchets, l’amélioration de la capacité d’exploitation et de gestion du site de décharge finale et l’identification des programmes à moyen et long terme de renforcement de la gestion durable des déchets solides. Les travaux consistent, donc, à l’amélioration de la gestion des déchets pour la ville d’Antananarivo. L’amélioration du site se fera de différentes manières.

Les travaux d’amélioration du site de décharge d’Andralanitra consisteront à l’amélioration de la route d’accès à l’intérieur du site et aussi à l’application des mesures visant à la prévention de l’écoulement de lixiviats. Il y a aussi l’application de la méthode spécifique japonaise, dite méthode « Fukuoka ». Une méthode qui sera aussi utilisée dans la coopération technique avec des experts japonais. Et enfin, la mise en œuvre de mesures contre l’effondrement de la pente sur le versant ouest de la décharge ainsi que la gestion des chiffonniers de la décharge feront parties des travaux. Tout cela pour parer à la saison des pluies, d’autant plus que, durant cette période, l’accès au site se complique en même temps que sa gestion. Ces activités aideront les dirigeants de la capitale sur l’application d’une meilleure méthode pour augmenter les profits. « Nous allons augmenter de 15 % notre système de gestion des déchets dans la capitale si auparavant nous n’avions pu atteindre que 50 % avec notre stratégie », explique Kléoni Mandimbisoa, le directeur général de l’Assainissement et de l’Hygiène au sein du MEAH. Près de 1 800 000 habitants de la ville d’Antananarivo gagneront dans ce projet. Le projet GESDA s’achèvera en 2026, ce qui explique que le site d’Andralanitra ne sera pas relogé dans un futur proche.