APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ – La Jirama procède au délestage tournant

Le délestage tournant revient dans le Réseau interconnecté d’Antananarivo (RIA). Plusieurs quartiers ont été frappés par une coupure d’une durée de 2 heures, hier après-midi. « Deux machines qui alimentent en électricité le RIA sont tombées en panne. Ce problème réduit la production en électricité, en ce moment. La Jirama est, ainsi, contrainte de procéder au délestage tournant, jusqu’à ce que ces machines soient réparées », explique cette compagnie de production et de distribution d’électricité et d’eau, hier. Quelques jours après la déclaration de Solo Andriamanampisoa, ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, sur la fin du « délestage économique », les coupures de courant sont revenues. Elles surviennent presque quotidiennement, depuis lundi. La Jirama prétexte des problèmes techniques ou des travaux de maintenance, à chaque coupure. Solo Andriamana- mpisoa a, effectivement, précisé lors de sa déclaration sur cette fin de délestage économique, que des coupures peuvent encore survenir, en cas de défaillance technique. Délestage économique ou technique, les impacts sont les mêmes chez les usagers.