ANTANETIBE MAHAZAZA – Ouverture de la deuxième édition du Festival des œufs

La deuxième édition du Festival des œufs a été lancée hier à Antanetibe Mahazaza, le cœur de la production œufière à Madagascar, situé au bout de la célèbre route des œufs. L’événement rassemble soixante-quatre participants, incluant éleveurs et agriculteurs, issus de la chaîne de valeur des œufs et des filières connexes. L’objectif initial reste inchangé pour les organisateurs, celui de promouvoir la consommation des œufs en tant qu’ aliment complet, abordable, mais souvent méconnu dans cette capacité par les malgaches. En effet, comme le souligne Anjaratiana Nomenjanahary, présidente de la coopérative « Atody sy Akoho » (2A), organisatrice de l’événement, la consommation actuelle d’œufs par individu à Madagascar, à raison de 20 œufs par an, est nettement en deçà des normes recommandées. Le Festival offre également une plateforme aux producteurs d’œufs qui vendent leur produit à 500 ariary l’unité, leur permettant de rencontrer directement les clients, sans intermédiaire. Pour cette édition, les prévisions tablent sur la participation de quinze mille visiteurs, démontrant ainsi l’enthousiasme croissant pour cet événement et le secteur œufier dans son ensemble.