AMBATOLAMPY – Ils tuent la femme et volent ses volailles

Deux hommes devaient assassiner une femme, juste pour lui voler ses volailles, à Antsahabe, dans le district d’Ambatolampy. Les gendarmes poursuivent les recherches.

Meurtre d’une femme, âgée de 54 ans, dans le district d’Ambatolampy, au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Deux petits voleurs en étaient arrivés là, juste pour avoir ses volailles, comprenant cinq canards musqués, deux canards domestiques et treize poulets. Ils ont également emporté son portable. Les gendarmes ont été avisés des faits un peu tardivement. L’alerte n’a été donnée que le lendemain du crime, vers 10h du matin. D’après les premières informations parvenues à la brigade d’Ambatolampy, l’acte odieux a été perpétré au village d’Antsahabe, situé dans le « fokontany » d’Ambondrona-Est, dans la commune de Belambo. Le chef du quartier, le médecin responsable du centre hospitalier de base, niveau II, de Belambo, et quatre gendarmes ont procédé ensemble aux constatations et à l’identification de la victime devant sa famille éplorée. D’après certaines explications qu’ils ont pu entendre sur place et noter, cette mère de famille se trouvait seule à la maison quand les malfaiteurs ont opéré. Son mari était absent.

Coup de couteau

Selon les supputations de la famille endeuillée qui a relevé des traces de pas et d’autres indices coopérants à l’enquête judiciaire, les auteurs du crime étaient au nombre de deux. « C’est après avoir regroupé leur butin que les scélérats ont planté un bon coup de couteau dans la gorge de la propriétaire », indique la gendarmerie saisie de l’affaire dans son rapport. Le voisinage n’aurait rien remarqué cette nuit-là. Les assassins ont largement eu le temps de courir dans le noir, sans le moindre souci de se faire arrêter. Les forces de l’ordre ont intensifié la collecte de renseignements territoriaux. « La population a été sensibilisée pour qu’elle monte la garde toutes les nuits et communique en temps réel tout renseignement concernant les tueurs », souligne la gendarmerie. « Ces voleurs meurtriers ne mangeront pas les volailles, ils vont les vendre, surtout en cette période où les cérémonies de retournement de morts, précédées par des festins, pullulent. Nous en sommes sûrs », raconte une autorité locale.