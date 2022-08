Union européenne – Mission accomplie pour Giovanni Di Girolamo

L’Ambassadeur de l’Union Européenne (UE) à Madagascar, Giovanni Di Girolamo vient d’achever une mission bien remplie.

Hier, devant un parterre de journalistes, l’ambassadeur a tenu une conférence de presse en présentant un bilan d’activités de l’UE durant les quatre années qu’il a passées à Madagascar, et ce, malgré les crises successives (crise sanitaire, sécheresse, catastrophes naturelles, conséquence de l’invasion russe de l’Ukraine).

D’emblée, il a relaté que c’était dans un contexte de préparation électorale qu’il a pris ses fonctions à Madagascar, élections dans lesquelles l’UE s’était fortement engagée.

Puis, il a énuméré des réalisations tangibles effectuées par l’UE, telles que la réhabilitation des routes nationales RN6 et RN13 financée par la Banque européenne d’investissement, l’assainissement de Tana, l’adduction d’eau et gestion de l’eau, l’achèvement de la rocade d’Iarivo. Tous ces projets ont pu être réalisés grâce à la 11e FED (Fond Européen de développement).

SEM Giovanni Di Girolamo a aussi souligné que l’UE a travaillé avec les autorités malgaches pour relever des défis économiques et sanitaires comme le programme Covax. Seule ombre au tableau, l’accord sur la pêche n’a pas été un succès, selon encore l’ambassadeur de l’UE malgré les efforts qu’il a déployés à ce sujet.

À une question d’un journaliste de savoir s’il va quitter la Grande île avec un sentiment du devoir accompli, il a répondu que: » malgré les conditions difficiles dans lesquelles on a œuvré, (Covid, ouragan, sécheresse, guerre d’Ukraine), on a fait tout notre possible « .