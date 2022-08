Jesosy mamonjy – Déferement de près de vingt pasteurs et fidèles

Conflit à l’église Jesosy Mamonjy. L’affaire sera traduite en justice, ce jour. Une vingtaine de personnes, des pasteurs et des fidèles, se défendront avec leurs avocats devant le tribunal. « On nous accuse d’avoir menacé à mort le pasteur Raymond Randrianantoandro, d’avoir troublé l’ordre public et d’avoir refusé le résultat de l’élection des membres du conseil d’administration, publié officiellement le 31 juillet », indique un accusé. Près de dix protestataires de l’élection du pasteur Raymond Randrianantoandro à la tête du conseil d’administration de l’église Jesosy Mamonjy ont été écoutés par les enquêteurs de la brigade criminelle à Fiadanana, mardi et mercredi. Hier, huit personnes, dont deux pasteurs et six fidèles, ont été auditionnées après les affrontements survenus dans le temple à Ankorondrano, dimanche dernier. « Ils ont ciblé les personnes qui sont à la tête de la protestation de cette élection. Pourtant, certaines des personnes convoquées n’étaient même pas présentes à Ankorondrano, dimanche », enchaîne la source.

Elle soutient que toutes les accusations ne sont pas fondées. « Nous n’allons pas oser proférer des menaces de mort, devant des autorités et des éléments de force de l’ordre. Ce sont eux qui ont agi violemment sur nous », souligne-t-elle. L’équipe de Raymond Randrianantoandro qui a porté plainte, affirme le contraire. Les faits montrent que les deux parties sont incontrôlables pendant les cultes dominicaux, depuis le 31 juillet.

Le Bureau des collèges des pasteurs (BCP) et des membres du conseil d’administration ont pris l’initiative de suspendre les cultes dans le temple à Ankorondrano, temporairement. « Le temple est fermé depuis mardi, pour éviter les blessures et la destruction des infrastructures. Les fidèles sont sollicités pour aller dans les temples à proximité », lance le pasteur Toky Nomenjanahary, vice-président du BCP. Les membres du BCP cherchent des solutions pour restaurer la sécurité et la paix dans ce temple. Sa réouverture est prévue ce dimanche.