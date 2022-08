Circulation – Des mesures de prévention des accidents

Un plan d’action de sécurité routière sera mis en œuvre pour faire face à l’augmentation des victimes d’accidents sur les routes nationales. Des ministères travailleront de concert pour l’accomplissement des objectifs.

LES accidents de circulation sur les routes nationales doivent être jugulés. Des mesures de prévention ont été annoncées au Conseil des ministres, le 17 août. « Les bailleurs qui ont financé la réhabilitation de nos infrastructures routières ne consentent pas au fait qu’il y ait trop d’accidents, une fois les travaux terminés et la route ouverte à la circulation », indique une source auprès du ministère des Travaux publics. Des ralentisseurs de vitesse seront installés à l’entrée et à la sortie des villages longeant les routes nationales.

Les panneaux de signalisation seront multipliés. Les transporteurs seront sensibilisés à limiter la vitesse. Et une campagne de sensibilisation sera menée pour conscientiser et responsabiliser les usagers de la route. Telles son t les mesures annoncées par le ministère des Travaux publics. Ce ministère travaillera de concert avec le ministère des Transports et de la météorologie, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de la Communication et de la culture, le Secrétaire d’État en charge de la Gendarmerie nationale, pour l’accomplissement des objectifs fixés.

Aspects sécuritaires

La RN44 et la RN5 A sont les principales concernées par ce projet. La représentante de la Banque mondiale, Marie-Chantal Uwanyiligira, a exhorté les autorités de prendre des mesures pour renforcer les aspects sécuritaires sur la nationale 44, lors de sa visite des chantiers sur cette route reliant Moramanga et Ambatondrazaka, au mois de juillet. « C’est très important qu’on fasse des routes qui ne tuent pas les gens mais qui permettent de diminuer le temps et de ramener la valeur économique qu’on cherche », a-t-elle insisté.

Une dizaine de morts sont recensées sur la nationale 44, depuis juin 2020. Sur les dix-neuf accidents, survenus entre Amboasary et Vohidiala, trois ont été mortels et trois ont eu des impacts sur le projet. Quelques accidents ont eu lieu entre Marovoay et Amboasary, dont un mortel, avec onze morts recensés.