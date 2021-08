Le sort de Brice Randrianasolo en suspens

À peine nommé ministre des Mines et des ressources stratégiques, Brice Randrianasolo s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Elle concerne une affaire judiciaire qui l’a happée il y a quelques années. Aussi, la passation de service entre le nouveau ministre et son prédécesseur a été mise en stand-by. Brice Randrianasolo n’a pas encore pris ses fonctions et Fidiniavo Ravokatra, ministre sortant, assure toujours l’expédition des affaires courantes. Si la rumeur d’un limogeage se fait insistante, aucune décision n’a été prise par le Conseil des ministres d’hier. L’intéressé n’était pourtant pas de la partie, au palais d’État d’Iavoloha, hier.