Dr Toky Randriamahazo – « L’immunité des vaccins dure entre six à huit mois »

Le Dr Toky Randriamahazo, chef de service du Laboratoire d’immunologie du CHU JRA apporte des explications sur l’immunité contre le coronavirus. Il explique que les vaccinés ne peuvent pas encore enlever le masque.

Le vaccin anti-Covid protège-t-il, complètement, de la transmission du virus ?

Selon les recherches effectuées au niveau international, le vaccin ne protège pas contre la contamination au virus de Covid-19. Il est possible que vous soyez encore infectés par le virus, même vaccinés. Ce qui est défini, toutefois, c’est que la protection contre la forme grave s’élève à 90%, pour les vaccinés. De toute façon, notre souci avec la maladie à coronavirus, c’est le développement de la forme grave. L’hospitalisation est indispensable pour les cas graves. Certains en mourront. Les hôpitaux seront saturés. Et nous sommes obligés, dans ces cas, d’entrer en confinement. En cas de forme simple, ces problèmes ne se présenteront pas.

Ce qui veut dire qu’il y a encore 10% de risque de développer la forme grave, chez les vaccinés ?

Oui, il y a un risque qu’un vacciné développe encore la forme grave de la maladie. Pour le cas du vaccin Covishield/Astrazeneca, avec une seule dose, la protection contre la forme grave est de 30 à 40%. La protection ne s’élève à 90%, qu’après l’injection de la deuxième dose. Le taux de protection est plus élevé pour les autres vaccins, comme le Pfizer. Il est de 95%.

D’autres vaccins comme le Pfizer, le Johnson&Johnson, le Sinopharm, à part l’Astrazeneca seront utilisés à Madagascar. Quel vaccin est le plus efficace ?

Les vaccins anti-Covid sont très récents. Cela ne fait même pas un an que ces vaccins ont été vulgarisés dans le monde. Nous n’avons pas de données assez suffisantes pour évaluer l’efficacité définitive de chaque vaccin. Prenons l’exemple de l’Astrazeneca. Son essai clinique a été effectué chez les plus de 55 ans et non, chez toutes les tranches d’âge. Son efficacité a été prouvée chez les personnes vulnérables. Sa réaction chez les jeunes n’est pas encore connue. Les jeunes, en général, ne développent pas la forme grave de la maladie. Mais on ne connaît pas l’effet de ce vaccin chez les moins de 55 ans. En tout cas, chez nous, il n’y a pas eu de retour négatif, chez les jeunes qui ont été vaccinés avec le Covishield.

Quelle est la durée de l’immunité après la vaccination ?

Une personne vaccinée et une personne qui a été infectée par le virus de Covid-19, sont protégées contre le virus de Covid-19, pendant un certain temps. La durée de la protection est de six à huit mois pour les personnes vaccinées, selon les recherches. Chez les personnes infectées, elle peut être immunisée pendant six mois. Prenons le cas des deux épidémies de coronavirus qui ont frappé Madagascar. Si nous faisons le calcul, l’intervalle entre la première vague et la deuxième vague est de huit mois, précisément. Beaucoup de personnes infectées lors de la première vague ont été réinfectées, lors de la deuxième vague. Cela dépend, également, du variant du virus. Si un nouveau variant circule, et qu’il sait contourner la protection de l’organisme, la réinfection est possible. Cependant, le risque que les personnes réinfectées développent la forme grave de la maladie, est minime, en général. Le souci, c’est qu’il peut contaminer les non vaccinés et ceux qui ne se protègent pas.

Après ces six à huit mois d’immunité, est-il nécessaire de refaire le vaccin ?

L’objectif mondial est, en ce moment, de vacciner toutes les personnes vulnérables. Les pays de l’Europe, en tout cas, envisagent l’immunité collective. Ils veulent vacciner 80% de leur population. Une fois que tout le monde est vacciné ou infecté, le virus ne pourra plus se transmettre, car tout le monde est déjà protégé. Le virus arrêtera de circuler, étant donné le fait qu’il a besoin d’un corps humain pour se multiplier. C’est ce qui explique, en tout cas, la baisse du taux de contamination, chez nous, en ce moment. La plupart de la population à Antananarivo a déjà contracté le virus.

Dans certains pays, comme aux Seychelles, plus de 60% de la population ont été vaccinées, mais cependant, elle a fait face à une hausse de la contamination. Comment l’expliquez-vous ?

Lorsqu’un nouveau variant débarque dans une zone, il trouvera toujours le moyen de se multiplier, et de contourner notre immunité. C’est ce que craignent les pays européens. C’est, en tout cas, la raison pour laquelle, ils financent le système Covax. Ils soutiennent la vaccination des personnes dans les pays pauvres, de peur que le variant qui arrivera à contourner ce virus, apparaisse chez nous. Et les efforts entrepris dans la lutte contre le coronavirus retomberont à zéro, dans ce cas.

Pourquoi à Madagascar, les personnes qui développent la forme grave de la maladie à coronavirus et celles qui en meurent, sont peu nombreuses, par rapport aux statistiques des pays développés ?

Par rapport aux pays européens, la population malgache est jeune et active. Dans les pays développés, plus de 30% de la population sont âgés de plus de 60 ans. Les personnes âgées ont, en général, des tares. Et le risque de mortalité est élevé, chez ces personnes avec une comorbidité et d’autres facteurs de risque, comme l’obésité.

Très peu d’enfants ont, par contre, contracté le virus. Quelles en sont les raisons ?

Les enfants sont, souvent, enrhumés. Ils sont très exposés au virus. L’infection se multiplie rapidement chez eux. Du coup, leur immunité est bien stimulée, pour faire face au virus.

Moins de 1% de la population malgache est vaccinée. Quels sont les impacts de ce faible taux de couverture vaccinal ?

Madagascar a bénéficié de cinq cent mille doses, jusqu’ici. Si toutes les personnes à risque sont vaccinées, en cas d’une nouvelle épidémie, ces personnes vulnérables vaccinées ne risqueront pas de développer la forme grave. Lorsqu’il n’y a pas d’hospitalisation, il n’y aura pas de confinement non plus.

Pourquoi une personne infectée ne peut se faire vacciner que trois mois après son infection ?

Le vaccin n’est pas vraiment contre-indiqué chez les personnes ayant été récemment, infectées. Comme je vous ai expliqué, après l’infection, nous sommes immunisés. Cette immunité vous protégera contre une réinfection, entre trois à six mois. Nous savons, aussi, que la protection avec le vaccin dure de six à huit mois. Si vous vous faites vacciner, juste après votre maladie, vous gaspillerez les trois mois de protection, post-infectieuse. En respectant la période de trois mois, l’immunité antiCovid durerait plus longtemps. L’infection est une sorte de première dose. C’est pourquoi, une personne infectée ne doit recevoir qu’une seule dose.

Comment prévoyez-vous l’évolution de cette maladie à coronavirus ?

Comme il s’agit d’une infection virale, elle deviendra une grippe saisonnière lorsque tout le monde sera infecté ou vacciné, selon l’appréciation des scientifiques. Il est possible que le coronavirus ne sera jamais éliminé. L’objectif, est que les personnes vulnérables soient toutes protégées, pour éviter la forme grave et les décès.

Quand pourrons nous nous débarrasser du masque et des autres gestes barrières ?

Nous pourrons nous libérer des gestes barrières et du port de masque, lorsque l’immunité collective sera atteinte. Tant qu’il y a des personnes non infectées et non vaccinées, le port de masque sera obligatoire pour tout le monde, pour éviter la hausse de la contamination. Ainsi, les gestes barrières ne doivent pas être relâchées, tant que cette immunité collective n’est pas atteinte.