Volleyball – Europe U19 : Deux Malgaches dans l’équipe de France

Les Bleues joueront le championnat d’Europe des moins de 19 ans à partir de ce week-end. Deux joueuses d’origine malgache sont parmi les douze retenues qui feront le voyage en Croatie.

Reprise des compétitions en Europe. Deux joueuses d’origine malgache sont retenues dans l’équipe de France en vue du championnat d’Europe U19 filles.

La version 2020 de l’Euro U19 se déroulera en simultané du 22 au 30 août en Croatie et en Serbie. Douze équipes réparties en deux groupes disputeront ce sommet continental. Parmi les meilleurs membres de l’équi­pe de France avenir pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, les deux jeunes volleyeuses malgaches retenues dans la sélection sont la libéro du club de l’US Villejuif de Toulouse Hope Rakotozafy et Leia Ratahiry, réceptionneuse-attaquante de Grenoble Volley UC.

La formation française est depuis un moment en stage de préparation au Creps de Toulouse avant de s’envoler ce jeudi pour la Croatie. Hope Rakotozafy, qui aura 17 ans ce 21 août, fait partie des jeunes élites françaises actuelles. Outre à l’US Villejuif, elle a également joué sous le maillot de l’AS Fresnes ainsi qu’au pôle espoir de Chatenay.

Équipe avenir JO

L’Iséroise, Leia Ratahiry, âgée de 16 ans, avait quant à elle déjà évolué dans l’équi­pe de France cadette et au pôle France de volleyball à l’Institut national du volleyball. Formée à Saint Egrève, la saison dernière, elle formait l’équipe nationale 3 et U20 du Grenoble volleyball UC.

En juillet 2019, ces Malga­ches étaient, toutes les deux, dans l’équipe de France qui a remportée le championnat WEVZA (West European volleyball zonal association) catégorie U18 filles. Après deux victoires face au Portugal et l’Italie outre la défaite contre Pays-Bas en matches de groupe, l’équipe de France avait ravi le titre zonal en battant les Belges en finale.

Une autre joueuse, Marie Andriamaherizo parmi la présélection, n’a pas été retenue et ne fera pas le voyage en terre croate. Dans le groupe 2 composé de six pays, La France débutera la phase éliminatoire contre le pays hôte, la Croatie, le 22 août. Les Bleues affronteront par la suite les Bulgares le 23, les Allemandes le 24, les Russes le 26 et les Turques le 27 août.

L’autre poule est constituée également de six pays dont la Serbie, la Slovaquie, la Bosnie Herzégovine, la Pologne, l’Italie et la Belarus. Ces équipes joueront la phase de poules à Zenica, Bosnie. Les demi-finales précédées des matches de classement (5-8e ) se tiendront le 29 août à Bosnie.