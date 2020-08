Marché – Les commerçants d’Andravoahangy haussent le ton

Le marché d’Andravoahangy a été sous tension, hier. La réorganisation du site a été contestée par les commerçants.

C oups de sifflet, hurlements, une foule en colère… Le marché d’Andravoahangy était très animé, hier. Les marchands, des primeurs pour la plupart, ont été contraints de quitter leur place habituelle. Ils se sont révoltés contre l’organisation imposée par les responsables au niveau du marché. C’est le cas de Volana, (nom d’emprunt), une marchande de légumes depuis des années.

« Nous sommes là depuis trois heures du matin. Alors que nous nous apprêtions à mettre en place les marchandises, on nous l’a interdit. Il est neuf heures, nous ne pouvons pas encore faire l’installation », indique-t-elle. Ces marchands sillonnant les rues de Mascar et de Mahavoky ont contesté l’organisation appliquée cette matinée. « On nous a demandé de rejoindre le marché principal, alors que les marchands qui ont déjà occupé le lieu affirment qu’ils y étaient à l’étroit. On ne sait pas où aller », se lamente cette mère de famille.

La plupart des marchands vient des périphéries de la capitale, entre autres d’Ambohimanambola ou Alasora et arrivent très tôt dans ce marché. La majorité y passe la nuit, la veille.

Refus d’obtempérer

Concernant la division du marché, le responsable indique qu’il y a près de cinq-cent-soixante marchands de rue. Que l’imbroglio de la matinée était dû au refus d’obtempérer alors que les marchands à déplacer ont été avisés de la réorganisation depuis samedi. « Les actions d’aujourd’hui se conforment aux consignes de la Commune Urbaine d’Antanana­rivo sur l’assainissement du marché. Mais également sur la réorganisation du transport de marchandises sur la place entre Mascar et Mahavoky. Il faut assurer la fluidité de la circulation sur cette rue. Par conséquent, les marchands devront être déplacés dans la partie affectée aux produits de confection. Ils ont jusqu’à 7 heures du matin pour écouler leurs produits dans cette partie », indique Jean Richard Wilson Rakotomalala, Chef de division du marché d’Andravoahangy.

La Commune Urbaine d’Antananarivo a indiqué que cette action a été décidée dans le cadre d’un assainissement en tant que mesure sanitaire pus restrictive pour lutter contre la Covid-19. Elle a débuté vers 3 heures du matin et s’est terminée avec le traçage des parkings.