Maladie virale – Un centre de test dédié aux diabétiques

Le centre INSPC Maha­masina accueillera les personnes diabé tiques qui désirent effectuer des tests de dépistage de la Covid-19 à partir de cette semaine. Classées parmi les personnes vulnérables, « la personne vivant avec le diabète pourra ainsi prendre ses dispositions lorsque le test sera effectué. Les médecins sont également là pour prodiguer des conseils de santé au patient et faciliter son hospitalisation dans les centres de traitement de Covid-19 », indique le docteur Vincent Rakotoarison, à la tête de la Direction Nationale de Lutte contre les Maladies non transmissibles (DNLMNT).

Trois catégories de personnes pourront bénéficier des tests dans ce centre. « Il y a d’abord, les personnes référées par l’AMADIA. Ensuite, il y a les personnes sur lesquelles on a constaté la maladie et qui ont été orientées dans ce centre. Puis il y a les diabétiques qui ont eu un contact avec des cas suspects et présentant des symptômes après un test PCR », enchaîne le responsable.

Hormis ce centre, près de quarante centres de santé base dans le Grand Tana, et dix-huit CSB II dans le centre-ville disposent de matériel de dépistage de diabète. Les personnes référées par les centres de santé de base pourront ainsi aller dans le centre de test Covid-19. Mada­gascar enregistre un taux de prévalence de 5 % de personnes diabétiques, la direction estime que près de 25% des personnes positives à la Covid-19 sont atteintes de diabète dans le pays.