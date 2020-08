Frontière fermée – Appel de détresse des couples franco-malgaches

Aina (nom d’emprunt) s’inquiète pour l’avenir de son couple. Son partenaire, un homme de nationalité française, est bloqué en France, alors qu’il avait prévu de venir à Madagascar au mois d’avril, pour se marier avec la jeune femme. Avec la fermeture des frontières provoquée par la propagation du coronavirus, les tourtereaux ont été bloqués, chacun dans son pays. « Nous avons voulu reporter notre mariage pour le 1er octobre, mais nous ne savons pas si ce sera possible. Le vol sur lequel il devrait venir à Madagascar, le 29 septembre, est annulé », déplore la jeune Malgache. Elle craint que son couple ne se brise. « Cela est arrivé à une amie. Son compagnon a décidé de la quitter, alors qu’ils ont prévu de se marier. C’est triste », raconte-t-elle.

Plus de deux cent couples binationaux, franco-malgaches, seraient dans la même situation à l’heure actuelle, selon les concernés. Des couples au bout de la rupture, des mariages annulés ou reportés, à cause de la fermeture des frontières. L’un réside en France et l’autre habite à Madagascar. Aussi lancent-ils un appel de détresse. « Cela fait déjà huit mois que nous sommes séparés et que nous nous battons pour obtenir le certificat à capacité de mariage (CCAM). Nous sommes fatigués de cette situation », témoigne une autre source.

Un long processus est nécessaire pour obtenir ce certificat dont la validité serait d’un an. Plusieurs couples l’auraient déjà obtenu. « Notre CCAM ne sera plus valide, si nous ne nous marions pas d’ici peu, et alors,nous devrons relancer la procédure », indique une source. Ils se sont réunis, lundi, pour discuter de leur problème et pour trouver des solutions afin que leur mariage ne tombe pas à l’eau.