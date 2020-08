Force de défense et de sécurité – Le PNUD fait un don de matériel informatique

Le Programme des Nations unies pour le Déve­loppement a remis des lots de matériel informatique aux ministères de la Défense nationale, et de la sécurité publique, au secrétariat de la gendarmerie nationale, ainsi qu’à l’Assemblée nationale. Cette initiative traduit les efforts du système de Nations unies à Mada­gascar, de soutenir le domaine de la sécurité pour la consolidation de la paix.

C’est une consolidation des acquis de la première phase durant laquelle l’appui à la réforme du secteur de la sécurité a été mis en place. Les actions s’inscrivent dans le renforcement des forces de défense et de la sécurité. Ces dons visent à renforcer les activités mises en place pour assurer les capacités et l’effectivité des actions des bénéficiaires. D’un montant de 11 millions de dollars, cette deuxième phase complète les actions menées dans le cadre de la stabilisation du Sud de Madagascar, le renforcement de la gouvernance démocratique et l’appui aux institutions publiques malagasy, ainsi que la réforme de la sécurité.