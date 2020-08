Covid-19 – Des kits pour les journalistes

Des masques et du gel hydroalcooliques pour les professionnels de la presse. Dans le cadre du projet « Appui à une gouvernance démocratique à Madagascar : réponse à la pandémie Covid -19 », financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix ( PBF), l’Unesco et l’Ordre des journalistes de Madagascar ont entamé, hier la distribution de kit de protection contre le coronavirus aux professionnels des médias. Le groupe L’Express de Madagascar a été parmi les premiers servis par ce projet qui cible les régions les plus affectées par ce virus, en l’occurrence Analamanga, Atsinanana, Alaotra-Mangoro et Vakinankaratra.

Ces kits sont d’une réelle importance pour les journalistes qui côtoient plusieurs personnes chaque jour dans leur travail. Le risque de contamination est ainsi très élevé sans ces kits de protection.

Cette dotation sera par la suite suivie par un renforcement de capacité en tirant profit de la nouvelle technologie de l’information et de la communication. Cette pandémie a été marquée par les désinformations, les discours haineux, le racisme et la division culturelle véhiculés par les plates-formes numériques. Les journalistes ont ainsi beaucoup de difficultés pour couvrir convenablement la pandémie covid-19. Le renforcement de capacité permettra aux journalistes de surmonter ces problèmes.