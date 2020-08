AEFE – La rentrée est prévue pour septembre

L’Ambassade de France à Madagascar a annoncé la rentrée pour le mois de septembre, sur sa page. Ceci concerne les établissements issus de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Selon l’annonce, la rentrée s’effectuera dans tous les établissements par un accompagnement à distance jusqu’au 11 septembre. Les cours devront se dérouler en présentiel pour les classes entières et les demi-classes à partir du 14 septembre. Mais cette disposition sera sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Parmi les concernées, les écoles dans les villes d’Antananarivo, de Tamatave ou encore d’Antalaha, d’Antsirabe, de Fort Dauphin et de Nosy-be. Les personnels enseignants quant à eux rentreront le 1 erseptembre. Des mesures sanitaires strictes ont été mises en place. « Toutes les dispositions sont prises par ces établissements pour garantir la sécurité des élèves et du personnel » indique le communiqué de l’Ambassade sur sa page. Les autres villes attendront les précisions supplémentaires dans le courant du mois de septembre.