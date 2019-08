Rallye – France : Hugo Louvel sur Skoda Fabia R5

« C’est avec une immense fierté que je vous annonce ma participation au Rallye du Terre de Lozère avec un petit bijou, la Skoda Fabia R5 du team Sarrazin Motorsport ». C’est ainsi qu’Hugo Louvel a annoncé son changement de volant. Si on avait l’habitude de le voir rouler sur une Ford Fiesta R2. Il passera à une machine bien plus performante, pour sa prochaine apparition. Un challenge de taille, que l’ancien champion de Madagascar de slalom va relever avec une motivation gonflée à bloc. « Cette opportunité, qui s’offre à moi, est un moyen de m’exprimer au volant d’une plus grosse monture. Je tiens à remercier les sponsors qui nous aident à réaliser ce défi », a-t-il poursuivi.

Comme à l’accoutumée, le jeune pilote sera navigué par Alex Vida. Un copilote d’expérience, avec lequel il a noué des liens très forts depuis leurs premiers kilomètres ensemble. « Maintenant à Alex et moi de faire le job !», a-t-il conclu.

Ce Rallye Terre du Lozère se tiendra le vendredi 30, le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, dans le Sud de la France. Le parcours comptera onze épreuves chronométrées, d’une longueur totale de 143,9 kilomètres. Si l’on ajoute les liaisons, l’on débouche sur un ensemble de 358 km à boucler, pour le samedi et le dimanche. Auparavant, les coureurs seront au départ d’un shakedown, le vendredi après-midi, histoire de rentrer dans le bain.