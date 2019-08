Rallye du Boeny : Fred et AT remportent la quatorzième édition

Bien installés en tête, depuis vendredi, Fred et Andry Tahina se sont imposés à l’issue du Rallye du Boeny. Rivo et Ando, leaders du championnat, ont abandonné dans l’ES12.

Voilà donc un quatrième équipage différent qui gagne cette année. Fred Rabekoto et Andry Tahina Andrianjafy (Subaru Impreza N4) ont remporté le Rallye du Boeny, samedi à Mahajanga. Ils se sont emparés du leadership de la course vendredi, pour en plus le céder. Il s’agit de la première victoire de la saison pour l’équipage de l’Impreza n°7, qui a notamment signé deux scratches (ES9 et ES10) durant l’Etape 3 de samedi, afin de sécuriser définitivement sa première place.

Auteurs des chronos de référence au terme des trois dernières spéciales de la troisième journée (ES11, ES12 et ES13), Sitraka et Rado Rako tomalala (Subaru Impreza N4) ont pris la seconde position. Ils grimpent pour leur deuxième podium consécutif. Pas mal pour un premier exercice en 4RM. Surtout qu’ils n’ont pas été épargnés par les problèmes durant cette quatorzième édition du « rallye vacances ».

Championnat relancé

Le top 3 a été complété par Hariandry Razakaboana et Ny Anjara Rajaonalisoa (Subaru Impreza M12). Ils devancent de 2min 32,36sec Teddy Rahamefy et Herman Ratsimbarisoa (Ford Ranger T2), vainqueurs chez les tout-terrains.

Cinquièmes à Moramanga en juillet, Bona et Ny Anjara font preuve d’une bonne régularité. Ce qui leur permettra certainement de se rapprocher des leaders au championnat. Pour rappel, ils occupaient la deuxième place du classement général provisoire de la saison 2019, avant ce Rallye du Boeny. Fred et Andry Tahina, troisièmes de ce classement, devraient également réaliser un bond considérable. La course au titre est complètement relancée, puisque les leaders du championnat, Rivo et Ando Randrianarivony (Subaru Impreza R 4 ), ont jeté l’éponge dans l’ES12, après une touchette, alors qu’ils étaient en mode « maximum attaque ». Une superbe bagarre s’annonce pour les deux rendez-vous restants au calendrier, à savoir le Tour de Tana et le Rallye International de Moramanga.