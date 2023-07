Votre excellence est une valeur qui incarne la quête incessante de la perfection dans tous les domaines de la vie. C’est l’engagement personnel à donner le meilleur de soi-même, à repousser ses limites et à atteindre des objectifs. L’excellence ne se limite pas à un niveau de compétence ou à un résultat final, c’est un état d’esprit, une attitude qui vise toujours l’amélioration continue. Aristote aimait à dire que, « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L’excellence, donc, n’est pas un acte, mais une habitude. » Atteindre l’excellence nécessite un effort constant et une détermination inébranlable. C’est un chemin exigeant qui demande du travail, de la discipline et de la persévérance. Comme le souligne Vince Lombardi : « Le prix de l’excellence est la discipline. La maîtrise de soi, l’effort et la ténacité sont les clés qui ouvrent la porte vers l’excellence. » Chacun de nous a le pouvoir et le devoir de tendre vers l’excellence si nous aspirons à un développement pour Madagascar. C’est une responsabilité personnelle de se prendre en main et de cultiver ses talents et ses compétences. L’excellence est une aspiration qui se nourrit de l’effort individuel puis collectif. Vous ne pouvez pas vous contenter d’attendre que les autres vous montrent la voie, vous devez être le moteur de votre propre succès. L’atteinte de l’excellence a un impact profond non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur notre société dans son ensemble.

En poursuivant l’excellence, nous devenons des exemples inspirants pour les autres, nous contribuons au progrès collectif et nous créons un monde meilleur car la suprême récompense de l’effort n’est pas ce qu’on en retire pour soi, mais ce qu’on devient par lui. Votre Excellence, l’excellence est une valeur essentielle pour les gouvernants d’un pays, car vous avez la responsabilité de diriger et de servir les citoyens de la meilleure manière possible. Votre devoir est de rechercher continuellement l’excellence dans vos actions, vos décisions et vos politiques afin de créer un environnement favorable à la prospérité et au bien-être de tous. Oui, à tous sans aucune exception. En tant que dirigeants, vous devez aspirer à l’excellence dans le leadership et la gouvernance. Cela signifie faire preuve de compétence, d’intégrité, de loyauté et d’une vision claire pour guider le pays vers un avenir meilleur. Un avenir planifié, un avenir sans ambiguïté et surtout sans incertitude car gouverner, c’est prévoir. Le futur se prévoit et le futur incertain est un temps de verbe qui ne doit pas exister quand on a vingt-huit millions d’âmes à protéger et à faire épanouir. La recherche de l’excellence implique également une volonté de s’améliorer constamment.

Les gouvernants doivent être ouverts aux nouvelles idées, aux innovations et aux meilleures pratiques. Ils doivent être prêts à remettre en question le statu quo, à se remettre en question et à s’adapter aux changements du monde en évolution. Les gouvernants ont également le devoir de promouvoir l’excellence dans l’administration et dans les services publics. Ils doivent encourager une culture de performance, de transparence et de responsabilité. Enfin, les gouvernants doivent être des modèles d’excellence pour leur peuple. Leur conduite personnelle et professionnelle doit être irréprochable. Ils doivent inspirer confiance et respect par leur intégrité, leur éthique et leur dévouement au service public mais aussi et surtout par les résultats et non les palabres à faire endormir un mort. L’excellence en leadership n’est pas une position ou un titre, c’est une action et un exemple. Le Mahatma Gandhi nous a enseigné: « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »