TÉLÉPHÉRIQUE – La circulation devrait être stable durant les Jeux des îles

L’installation des pylônes du téléphérique se poursuivra vers le mois de septembre à Antananarivo. À cet effet, des routes seront coupées ou perturbées même durant la période de la grande festivité des Jeux des îles. Néanmoins, la circulation durant la tenue de cet événement sera fluide, rassure les responsables auprès de la Commune Urbaine d’Antananarivo. L’embouteillage sera plus commode que les autres journées pour la ville des Milles. « La somme de notre effectif en activité en ce moment est de 640 policiers. Tous les corps seront mobilisés sur terrain pour la gestion de la circulation », rassure Ostrom Whenss, le commissaire principal et chef de corps auprès de la police municipale d’Antananarivo. Les membres de la police municipale vise des Jeux des îles loin des embouteillages et durant ce grand évènement, on attend davantage d’acteurs, participants directs ou indirects. C’est cette abondance de déplacements qui sera à l’origine des blocages sur la circulation. En raison de l’installation des pylônes du projet Transport Par Câble, des routes seront coupées le 26 juillet jusqu’au 22 août pour le Boulevard de l’Europe, allant vers Ankazomanga. Le 16 au 31 août, la route Ravoninahitriniarivo, devant Materauto (Ankorondrano), et devant Galana du 22 juillet au 31 août. Et celle, devant TAF et Design Auto Ankorodrano le 1er août au 31août. Des déviations seront mises en place et des agents de circulation seront présentspour les gérer. Les épreuves des Jeux des îles sont prévues le 23 août jusqu’au 3 septembre, ce qui signifie que ces dates d’installation des téléphériques sont comprises dans la dernière ligne droite pour les préparatifs des Jeux et aussi pour les quelques jours de la tenue de ce grand évènement. La circulation sera régulée autant que possible pour éviter des chaos et des problèmes surtout pour les participants au Jeux des îles.