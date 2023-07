SÉCURITÉ SCOLAIRE – Les organisations internationales se donnent la main

Sept Organisations Non-Gouvernementales s’entraident pour un même objectif dans tout le territoire, qui est de prévenir des catastrophes dans les établissements d’enseignement. Y compris, l’Action Contre la Faim (ACF), Aide Internationale de la Croix Rouge Luxembourgeoise, Helvetas, Humanité & Inclusion (HI), Medair et Secours Islamique France (SIF). Ces organisations détiennent ses postes et activités majeures mais dans le même objectif, celui de la sécurisation au niveau scolaire sous diverses formes. Un plan national sera mis en place pour protéger les écoliers. La protection sera à la rescousse des tas de choses, principalement axés sur les étudiants qui vont à l’école sur la route, chez son établissement ou jusqu’à leur retour à la maison. Il les protège également des pénuries alimentaires et des catastrophes et menaces naturelles. Ces incidents sont l’une des choses qui empêchent les écoliers d’aller à l’école. Le projet « Vonona » financé par l’Union européenne, le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Intérieur et de la Décetralisation, le Bureau national de gestion des Risques et des catastrophes et des partenaires qui travailleront ensemble est une garantie technique et financière. Un atelier s’est tenu hier à l’hôtel Centell Antanimena et se poursuivra aujourd’hui pour préparer ce plan national. Il sera soumis au ministère de l’Éducation lorsque ce plan national sera en place. Ce dernier continue de surveiller et de mettre en œuvre la gestion des accidents et des menaces dans les écoles. Il y a eu 183 écoles qui ont amélioré leurs compétences et leurs connaissances dans la gestion et le traitement des catastrophes et des menaces », a déclaré Ratovohery Jimmy, responsable du projet Vonona. Le projet Vonona, qui n’avait que deux ans, s’est terminé en juin dernier. Cependant, en raison des récentes catastrophes naturelles, le projet se poursuivra jusqu’ en septembre.