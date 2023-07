« REVY REVY MODY MASOANDRO » – Différentes générations réunies

Le groupe Mahaleo, une légende de la musique malgache, partagera la scène avec Samoela et Princio lors de l’événement intitulé « Revy revy mody masoandro» le 23 juillet, au Parking du CCI Ivato. L’objectif de ce concert est de créer une ambiance particulière à savourer au coucher du soleil. « Nous avons choisi des artistes de différentes générations afin d’attirer un public varié. Ce concert est également une occasion unique de célébrer la richesse et la diversité de la culture malgache. Des stands d’expositions-ventes d’art culinaire, ainsi que des stands de barbecue et de boissons locales, seront proposés là-bas, offrant aux spectateurs une immersion complète dans la culture malgache », explique l’organisateur dans son communiqué. « Nous sommes honorés de partager notre musique avec notre public bien-aimé sur une même scène. Ce concert sera un moment de communion et de partage, une célébration de notre héritage musical et culturel », déclare Samoela. Les fans auront l’opportunité de redécouvrir les classiques intemporels de Mahaleo, de se plonger dans l’univers mélodieux de Samoela et de vibrer au son entraînant de Princio. « Nous allons fusionner nos chansons pour créer un spectacle spécial qui n’a jamais existé auparavant. Le groupe Mahaleo a marqué notre parcours musical et c’est l’occasion de les remercier pour tout ce qu’ils nous ont apporté », mentionne Princio. Louvto Company, l’organisateur de l’événement, souhaite que cette soirée reste gravée dans les mémoires des amateurs de musique malgache, comme un moment magique.