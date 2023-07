NATATION – JEUX DES ILES – Deux expatriés sur les vingt-quatre sélectionnés

Après trois jours d’attente, la Fédération malgache de natation a enfin publié hier la liste des sélectionnés en vue des Jeux des îles.

à l’issue de la rencontre entre l’équipe de la fédération et son staff technique d’un côté, et le ministère de la Jeunesse et des sports de l’autre, la liste est finalement composée de vingt-quatre nageurs dont treize garçons et onze filles. Prévue initialement bouclée à trente, quinze garçons et quinze filles, la liste a été revue à la baisse à seize, huit garçons et huit filles, avant le test de sélection finale à Toamasina du 13 au 15 juillet. Et finalement, elle est fixée à vingt-quatre. Deux expatriés figurent dans la liste, en l’occurrence le pensionnaire du centre de la Fina en Thaïlande, Jonathan Harivony Raharvel et la nageuse qui évolue en Suisse, Nomena Sandra Jauslin, le porte-fanion du pays au championnat du monde des juniors à Lima au Pérou, l’an passé. «Les expatriés ne débarqueront qu’à quelques jours du coup d’envoi des Jeux», souligne Ramy Randrianasolo­manana, secrétaire générale de la fédération. Jonathan et Tendry vont encore disputer les vingtièmes championnats du monde en grand bassin, à Fukuoka au Japon, du 23 au 30 juillet. La délégation a quitté le pays hier. Comme l’athlétisme, la natation compte beaucoup de médailles en jeu, quarante d’or en tout. Le premier regroupement organisé par la fédération avec ses ministres coachs, se déroule du 16 au 31 juillet à Toamasina. Le deuxième et dernier subventionné par le ministère de la Jeunesse et des sports aura lieu du 1er août jusqu’à l’ouverture des Jeux.

Liste des sélectionnés

Garçons: Baritiana Mathieu Andriampenomanana, Mihaja Nathan Andriampenomanana, Lalanomena Anthony Andrianirina, Noah Alimalala Gervois, Mana Andraina Rabenjalinoro, Harivony Jonathan Rahavel, Tendry Tiavina Rakotobe, Tiavina Sandro Rakotomamonjy, Tiavina Adriano Rakotomamonjy, Ando Francky Ramiakatrarivo, Ranaivoson Maminiaina Ranandro, Daniel Randrianarisoa, Mamitiana Georges Raveloson Filles: Marie Ange Praxas Andrianaho, Ony Mbolasoa Andrianaho, Malalasoa Andrianirina, Karen Ashley Indrano, Nomena Sandra Jauslin, Holy Antsa Rabejaona, Harivelo Angie Ramiandrisoa, Hariniaina Anais Ramiandrisoa, Anjanirina Miranda Razafindrandretsa, Finaritra Razakatiana, Idealy Tendrinavalona.