INFRASTRUCTURES – Les sites de compétitions se précisent

Enfin. Les sites de compétitions se précisent et se confirment à trente-six jours des XIe Jeux des îles de l’océan Indien (du 23 août au 3 septembre). Dix-neuf disciplines sont finalement retenues au programme des jeux sur les vingt-trois proposées initialement. Quelques modifications ont été constatées par rapport aux sites présentés début juin après la deuxième réunion du conseil international des jeux au mois de mai. Parmi ces modifications, on remarque que les compétitions du karaté prévues au gymnase d’Ankatso se dérouleront finalement dans celui de Mahamasina, celles du tennis de table dans la grande salle de la Zone Expo Forello à Tanjombato au lieu du gymnase d’Ankatso, celles du volleyball au gymnase d’Ankatso au lieu de celui d’Akamasoa à Andralanitra. Le badminton se tiendra aussi dans la zone Forello à Tanjombato, la boxe à l’amphithéâtre du Centre de conférences international à Ivato au lieu de l’Académie nationale des sports (ANS) à Ampefi­loha, et l’haltérophilie dans la petite salle du Palais des sports, Mahamasina, au lieu du gymnase de Mahamasina.

Modification

La lutte programmée au Tranompo­konolona de Besarety aura lieu au gymnase d’Ankorondrano, la pétanque prévue au boulodrome Fitaratra à Tanjombato aura lieu à Ivato. Et le cyclisme qui est prévu se dérouler sur la route nationale, se fera sur la rocade d’Iarivo. Concernant les deux disciplines qui viennent d’être réintégrées au programme des Jeux, le taekwondo aura lieu au gymnase de Maha­masina et le kickboxing à l’amphithéâtre du CCI à Ivato. Les matchs de football se joueront au stade Barea Mahamasina et à l’Elgeco Plus stadium au By-pass. Le site de la natation est encore un point d’interrogation, soit à la piscine de l’ANS à Ampefiloha soit au complexe sportif de Vontovorona car les deux sites sont actuellement en cours de réhabilitation. Les autres sites restent inchangés : le basketball 5×5 au Palais des sports Maha­masina, celui 3×3 sur les terrains extérieurs de Barea et le parking du Palais des sports, l’athlétisme et le handisport au stade Barea et à celui d’Alarobia, le judo au gymnase d’Ankorondrano. Le rugby à VII se jouera dans son temple au stade Makis à Andohatapenaka pour les éliminatoires et la finale au stade Barea. Et le tennis se jouera à l’Acsa à Ambohidahy. Dans la publication on peut lire que «le programme des finales des sports collectifs restent à déterminer avec les fédérations sportives concernées, donc les lieux sont encore à confirmer». La plupart de ces sites sont actuellement en cours de remise aux normes, à moins de quarante jours des Jeux.