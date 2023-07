FOOTBALL – COMPÉTITIONS AFRICAINES – Fosa se désiste, Elgeco Plus engagé en coupe

Grosse surprise pour les footeux. Madagascar n’aura qu’un seul club représentant en compétitions africaines de la CAF pour cette saison 2023. La Fédération malgache de football n’a communiqué les nouvelles qu’hier, alors que la date limite des inscriptions aux compétitions africaines était fixée au 10 juillet. Deux clubs malgaches, le champion en titre, Fosa Juniors FC, et son dauphin, AS Fanalamanga, qui ont, tous les deux, déjà affirmé leur participation juste avant la finale de l’Orange Pro League, le 9 juillet, ont tous «décidé de ne pas participer à la Ligue des champions pour des raisons de réorganisation interne au sein de leur club respectif», peut-on lire dans le communiqué. Par conséquent, Mada­gascar ne sera pas représenté dans cette compétition continentale cette saison. En ce qui concerne la Coupe de la confédération, notre coupe nationale étant toujours en cours, la fédération a désigné Elgeco Plus pour représenter le pays dans l’édition 2023-24. «… conformément à la circulaire de la CAF qui stipule : pour les associations qui n’ont pas complété la Coupe nationale de la saison 2022-23, les équipes engagées à la saison prochaine de la Coupe de la confédération de la CAF seront les équipes qualifiées de la dernière édition complétée de la coupe nationale», précise toujours le communiqué. Concernant justement la suite de la Coupe de Madagascar, les huitièmes de finale reprendront en septembre après les Jeux des îles et le tirage au sort sera effectué au mois d’août. Quant au championnat, la première phase aura lieu du 4 au 13 août sur quatre sites, la deuxième du 8 au 17 septembre à Mahajanga et Toamasina et la Poule des As en octobre.