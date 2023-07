FOKONTANY FIOFIO – Une fillette de 14 ans violée par son cousin de 38 ans

Les actes de violences physiques et sexuelles sont en recrudescence à Mahajanga. De nombreuses plaintes sont reçues auprès de la brigade de la Police des mœurs et des mineurs. Le 7 juillet, une fillette de 14 ans a été violée par son cousin âgé de 38 ans sur le terrain de football du fokontany de Fiofio. « Il m’a parlé d’aller au Doany, mais il m’a emmené au terrain de football de Fiofio. Il m’a obligé à enlever mes vêtements et m’a roué de coups car j’ai refusé. Puis, il m’a alors violée et par derrière également », raconte la victime. L’individu a été arrêté et a prétexté que c’était le « tromba » en lui qui l’a obligé à cet acte. Son « épouse », une petite fille de 13 ans, a été également témoin de l’horrible scène. « On nous a fait boire de l’alcool auparavant. Il m’a demandé d’enlever les habits de ma belle-sœur, mais j’ai refusé et il m’a battue. Puis, il m’a menacée et j’ai alors assisté à la scène », confie la petite fille. « Il était allé dans la commune rurale d’Andranofasika pour chercher la victime et lui proposait d’aller au Doany de Tsararano-ambony, lors du Fitampoha. Un riverain a vu la victime et a déposé une plainte auprès de la brigade de la Police des mœurs et des mineurs. L’inculpé sera traduit en justice », affirme un agent du commissariat central à Mahajanga-be, lundi.