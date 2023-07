EXPOSITION – La photographie promeut l’électrification rurale

Une exposition photographique met en valeur l’électrification rurale réalisée par Welight dans dix régions de Madagascar.

Welight a entrepris des activités d’électrification dans cinquante-cinq villages, notamment dans le nord de Madagascar, dans des villages où l’accessibilité routière est difficile, tels qu’Antindra, Amboangi­be et Anjangoveratra. Afin de mettre en valeur ces réalisations, une exposition photos a été organisée au campus Telma Andraharo pendant deux jours, se terminant aujourd’hui. L’exposition se divise en quatre parties, à savoir l’attente et la vie avant l’électricité, les pionniers et le déploiement des infrastructures, l’étincelle de la connexion des villages et la puissance électrique au service des habitants. « Notre objectif pour cette exposition est de proposer au public une immersion photographique au cœur d’une aventure humaine et technologique. Après Andraharo, l’exposition se tiendra au musée de la photo à Anjohy », déclare Tsanta Rabekoto, directrice de l’impact et des relations publiques chez Welight.

C’est de l’art

Grâce aux superbes photographies de Henintsoa Rafali et Roderic Rahandri­soa, les visiteurs sont transportés dans ces zones rurales où Welight déploie ses lumières. « Cette exposition photos capture l’essence même de nos activités à Madagascar. Chaque image reflète l’énergie, l’engagement et la passion qui alimentent Welight. Ces photos sont la preuve vivante que la lumière que nous apportons illumine non seulement les maisons, mais aussi les visages et les vies », mentionne Romain de Villeneuve, directeur général de Welight Africa. C’est une occasion unique de découvrir les histoires fascinantes derrière ces images, de témoigner de l’impact positif de l’électricité sur les communautés.