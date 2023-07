COOPÉRATION – Le Japon veut aller plus loin avec Madagascar

L’Ambassadeur du Japon, Abe Koji a exprimé le souhait de son pays de passer à un plus haut niveau pour attirer les investisseurs japonais vers Madagascar.

Un objectif qui se doit de passer par une nomination d’un ambassadeur malgache au Japon. Pousser encore plus loin les relations économiques entre Madagascar et le Japon. C’est ce qu’a annoncé l’ambassadeur du pays du Soleil Levant, Abe Koji, hier. Dans son allocution, le diplomate avait mis l’accent sur le souhait de son pays de voir un ambassadeur de la Grande île au Japon. « Le Japon souhaiterait voir la nomination d’un ambassadeur ou d’une ambassadrice de Madagascar au Japon », avait-il indiqué lors de son discours d’ouverture de la semaine économique de L’AEMAJA hier au Novotel Alarobia. D’après ses explications, le fait d’avoir un diplomate malgache de haut vol à Tokyo permettrait de « discuter au plus haut niveau de l’attractivité des investissements à effectuer à Madagascar ». Il ajoute que » s’il y avait un ambassadeur malgache au Japon, cela pourrait grandement aider à faire connaître les atouts de Madagascar en termes de viabilité d’investissement ».

Piliers

Les relations sont au beau fixe, avec la présence d’entreprises comme Ambatovy. Toutefois, dans l’optique d’aller encore plus loin, le Japon envisage de multiplier les investissements en termes d’implantation d’entreprises à Madagascar. « Les relations économiques reposent sur des projets comme Ambatovy qui constitue quand même un pilier sur lequel repose cette collaboration. Mais nous souhaitons encore implanter plusieurs piliers, pas forcément de l’ordre d’Ambatovy mais avec d’autres projets. En parlant de projets, il y en a déjà quelques-uns qui ont été envisagés par des entreprises japonaises comme dans le domaine du cacao, ou encore dans le secteur de la pêche » confie l’ambassadeur du Japon. En parlant de secteurs d’activités, actuellement, le Japon opère déjà dans divers domaines économiques à Madagascar, notamment dans le secteur extractif avec la filiale Ambatovy. Une multinationale dans laquelle la société Japonaise Sumitomo Corporation, société centenaire qui est l’actionnaire majoritaire de la compagnie actuellement. Les nippons investissent également dans l’agro-alimentaire et le secteur maritime avec les bateaux de pêche de thon qui sillonnent déjà les eaux territoriales du pays, ramenant des capitaux considérables pour Madagascar. Les perspectives des relations économiques nippo-malgaches ont le vent en poupe, Toutefois les deux parties s’attèleront durant les quatre journées d’ateliers à améliorer davantage le climat des affaires entre les deux pays. Pour la Fédération Nationale de la Chambre de Commerce, « les objectifs sont cohérents entre Madagascar et le Japon et représentent nos aspirations [La chambre de Commerce, Ndlr] concernant l’économie malgache » affirme Ravalojaona Andrianjafy, représentant de la Chambre.