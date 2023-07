CONSOMMATION – Saisie d’huile douteuse

“Impropre à la consommation”. Telle serait la conclusion des analyses contradic- toires effectuées des échantillons d’une cargaison d’huile alimentaire saisie par la douane. Des analyses effectuées par l’Agence de contrôle de la sécurité alimentaire et de la qualité de la denrée alimentaire. Selon les informations, la cargaison saisie serait d’une valeur de 17 milliards d’ariary. Il s’agit d’huile de palme en provenance d’Indonésie. L’enquête sur cette affaire serait en passe d’être bouclée. Elle devrait être incessamment transférée au parquet du Pôle anti-corruption (PAC), d’Antananarivo. Les sources indiquent que deux opérateurs d’origine indienne, père et fils, seraient happés par ce dossier. Ils seraient aux manettes de l’opération d’importation de l’huile considérée comme impropre à la consommation. L’infraction douanière est le terme avancé par les sources pour résumer les chefs d’inculpation retenus par les enquêteurs dans le dossier à remettre au PAC d’Antananarivo. Les deux personnes mises en cause ne seraient pas inconnues de la Justice. Ils seraient cités dans d’autres affaires relatives à des infractions douanières également. Depuis 2018, les dossiers faisant état d’accusations “de fraude douanière et fiscale, de blanchiment de capitaux, ou encore de détournement d’objets saisis”, seraient en cours d’instruction auprès du PAC, mais aussi les instances judiciaires à Anosy.