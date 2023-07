ANTSIRANANA – La première édition du Festival de la beauté voit le jour

Mettre à l’honneur tous les arts est le but de cet évènement inédit qu’organise au mois de septembre, la Diaconie de la beauté, une structure chrétienne d’Antsiranana.

La ville d’Antsiranana, habituée des festivals, accueillera les 8, 9 et 10 septembre, la première édition du « Festival de la beauté », dont le but est de mettre à l’honneur tous les arts. Ce nouvel évènement se veut une fête autour des talents artistiques, où tout le monde est convié. Ils sont musiciens, poètes, slameurs, chanteurs, peintres, architectes, cinéastes, sculpteurs, mannequins, danseurs … Ainsi, durant ces trois jours de fête, tous les arts con­fondus seront mis à l’honneur avec des ateliers créatifs, des expositions, des concerts, des conférences, des spectacles et des offices religieux. Selon les explications, la société souffre d’un vide de beauté, de sens et de spiritualité, un manque qui affecte singulièrement le monde des artistes. Dans une société individualiste, sans repères et coupée de ses racines, l’artiste est en crise d’inspiration, de sujet, d’identité et de message. L’initiative émane de la « Diaconie de la beauté », une structure chrétienne qui agit selon trois axes pour « redonner de la beauté au monde », spirituel, évènementiel et résidentiel. Diaconie, beauté, deux mots qu’on a peu l’habi­tude de voir côte à côte. « Diaconie parle peu, beauté parle trop, bien qu’il ne soit pas si aisé d’en donner la définition. » La Diaconie de la beauté se propage à travers les villes de la planète, et la ville d’Antsiranana n’est pas en reste. Le coordinateur gé­néral de l’organisation, le R.P Jurrio Marozaka, recteur du Petit Séminaire Saint Jean Apôtre d’Antsi­ranana, a été mandaté par Mgr Benjamin Ramaroson, archevêque du dio­cèse d’Antsiranana, pour se charger des différentes activités.

L’art et la foi

Désormais, la Diaconie de la beauté s’implante dans la capitale du Nord. C’est un groupe au service des artistes qui a comme objectifs de les aider à développer leur talent en intégrant la foi. C’est-à-dire œuvrer pour la gloire de Dieu à travers leurs créations. Le groupe antsiranais a également tenu une réunion préparatoire samedi, dans la salle d’œuvre de l’église catholique de Tanambao, afin de jeter la fondation du festival pour qu’il s’inscrive dans la continuité et dans la durée. Lors de cette première réunion, des artistes de la ville ont répondu présent et différentes commissions professionnelles ont été mises en place. À première vue, les membres semblent afficher la volonté de mettre le paquet, afin que ce festival puisse être non seulement digne et à la hauteur de l’événement, mais aussi susceptible de marquer à jamais la mémoire collective. « Comme tous les artistes du monde, les artistes d’Antsiranana sont illuminés par une lumière mais ils ne savent pas d’où elle vient. Ainsi, pour faire vivre la Diaconie de la beauté, nous allons lancer le challenge de rendre les artistes à la beauté et la beauté aux artistes. Durant ce festival, l’éclat de la beauté de Dieu rayonnera à travers chaque artiste antsiranais » affirme le père Jurrio Marozaka.