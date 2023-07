AMBOHIMALAZA – Des voleurs tentent de corrompre la gendarmerie

Vol aggravé à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’ Ambohimalaza. Avant-hier, un jeune homme a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir tenté de verser un pot de vin à la gendarmerie afin de libérer ses deux comparses. Le quidam a débarqué à la brigade avec une somme de cent cinq mille ariary avec laquelle il comptait soudoyer les enquêteurs. Pris en flagrant délit de tentative de corruption, il a été lui aussi arrêté et placé en garde à vue. Les deux individus qu’il voulait faire relâcher se sont faits coincer pour vols dans des bassins de pisciculture. Dans la nuit de vendredi à samedi, les premiers avaient vidé huit bassins d’élevage à Andranosoa Ambohimalaza et pensaient pouvoir repartir avec une quarantaine de kilos de poissons qu’ils avaient dérobés, lorsqu’un riverain a donné leur signalement à la gendarmerie. À l’aube, les deux lascars ont été interceptés avec leur butin au point kilométrique 17+500. D’emblée, ils ont été conduits au bureau pour répondre de leurs actes. Quelques jours plus tard, voilà que leur acolyte apparaît pour négocier leur remise en liberté.