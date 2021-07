Téléréalité – « Fialonana » de l’équipe 045 brille par son jeu d’acteur

Impressionnante sans trop en faire, la fine équipe qui s’est démarquée aux yeux du jury cette semaine a su conjuguer efficacité et talent d’acteur à travers la saynète qu’elle a présentée.

Comme son nom l’indique, l’émission « Talenta Raitra » promeut les meilleurs des talents actuels. Promouvant particulièrement la créativité et la passion de la jeune génération originaire de la région Vakinakaratra, la télé-réalité produite par la Radio-télévision Analamanga (RTA) ne cesse ainsi de surprendre aussi bien ses téléspectateurs que son jury de professionnels.

Le coup de cœur du jury lors du prime de ce weekend sort ainsi du lot, se distinguant par son récit un brin Shakespearien qui illustre une guerre de famille qui s’est perpétuée de génération en génération. Simple, mais efficace comme toujours, le scénario que l’équipe portant le numéro 045 a ainsi amplement mérité les félicitations du jury composé de Franco Clerc, Miorhasina Lorah, Traka Milofo et Mihangy Andrianirina dit «Dapapa ».

Sobrement intitulée « Fialonana », la saynète de l’équipe composée d’Elise, Jessica, Haritomima, Claudine et Angela conquiert par sa maîtrise des critères recherchés par le jury. Malgré une narration un peu bancale et un scénario un brin banal, l’excellent jeu d’acteur des membres de l’équipe a su enchanter le jury qui ne s’est pas privé de lui accorder la note de 13,5/20.

L’envie d’aller plus loin

« Cela se voit qu’ils aiment ce qu’ils font et qu’ils ont vraiment l’envie de nous immerger dans cette histoire. En dépit des difficultés, ils osent en tant qu’amateurs et c’est très bien » confie Mihangy Andrianirina.

« Fialonana » par l’équipe 045 raconte ainsi l’histoire de deux familles qui se déchirent, mais que deux jeunes amoureux tentent tant bien que mal de réconcilier par la seule force de leur amour.

Un amour interdit donc, qui n’est pas à s’en rappeler celui entre Roméo et Juliette de Shakespeare, mais aussi celui de Rabeniomby et Ravolahanta plus proche du folklore malagasy. Entre envie, jalousie ou encore incompréhension mutuelle, « Fialonana » reflète un fait de société qui gangrène souvent nos relations avec autrui. L’on suit alors l’histoire de Tojo et Hasina, ce jeune couple que tout sépare, mais qui se promet un amour intemporel malgré les obstacles. Elise, Jessica, Haritomima, Claudine et Angela savent faire preuve de sérieux et de légèreté également en interprétant leurs rôles respectifs.

« C’est une grande fierté pour moi que de pouvoir exprimer ainsi cette passion pour la comédie qui m’anime depuis toujours. Le cinéma reste un domaine où beaucoup de jeunes comme nous peuvent encore s’épanouir » souligne Elise après visionnage de sa prestation. En attendant le lot de jeunes acteurs que l’on aura à découvrir au cours de cette nouvelle semaine, ne vous privez pas de retrouver chaque épisode de « Talenta Raitra » directement sur la page facebook de la RTA au quotidien.