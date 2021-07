Jeux olympiques – Éric sera le porte-drapeau

Il avait déjà été choisi comme porte-drapeau lors des derniers Jeux des Îles. Le voilà qui sera chargé de la même mission symbolique aux Jeux Olympiques (23 juillet – 8 août). Éric Herman Andriantsitohaina mènera les athlètes malgaches lors de la cérémonie d’ouverture à Tokyo.

L’information a été confirmée par le président du Comité Olympique Malagasy, Siteny Randrianasoloniaiko, samedi après-midi lors d’un point de presse à Ivandry.

Éric possède un très riche palmarès. Il compte plusieurs titres continentaux à son tableau de chasse. À cela s’ajoute une pléiade de médailles aux Jeux des îles de l’océan Indien, ainsi que des victoires lors de plusieurs tournois internationaux de grande envergure.

Il se présente comme l’un des meilleurs athlètes malgaches de ces dernières années, toutes disciplines confondues, si ce n’est le meilleur. Ses performances et sa réputation de travailleur acharné le précèdent souvent. Et il mérite amplement cet « honneur » et ce « privilège » de porter le drapeau malgache aux JO.

Coach

Éric évoluera dans la catégorie des -61 kg hommes. Cinq autres sportifs de la Grande île disputeront ces Olympiades. Il s’agit du frère cadet d’Éric, dénommé Tojo­nirina Alain, également engagé en haltérophilie dans le tableau des -67 kg hommes ; de la judokate Damiella Nomenjanahary qui sera inscrite chez les -63kg dames, des nageurs Heriniavo Michael Rasolonjatovo et Tiana Murielle Rabarijaona, respectivement alignés sur 100 m dos hommes et 400 m nage libre dames ; et enfin de l’athlète Todisoa Franck Rabearison, qui courra sur la distance 400 m hommes.

La délégation malgache comptera treize individus au total. Un coach par discipline fera le déplacement dans la capitale nippone. Soit quatre au total. Sans oublier les dirigeants du COM. Le départ est prévu pour ce mardi 20 juillet. La délégation voyagera sur un vol d’Ethiopian Airlines, d’après les informations transmises samedi.