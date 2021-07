Diplomatie – Armand Razafindrabe tire sa révérence

Armand Razafindrabe vient de s’éteindre à l’âge de 90 ans en Suisse après avoir servi la nation durant des années comme diplomate, ministre plénipotentiaire. Après avoir eu son baccalauréat au lycée Gallieni, il a effectué ses études supérieures en France où il a obtenu un diplôme en droit et en économie lui donnant la possibilité d’accéder à la fameuse école d’administration d’outremer.

Il était parmi les élites malgaches sélectionnées par le Président Tsiranana pour préparer le transfert de compétences en 1960. Il occupait le poste de chef du département des affaires économiques auprès de la commission économique européenne en 1960 avant d’être nommé conseiller économique et commercial à l’ambassade de Madagascar à Paris jusqu’en 1963.

Diplomate de carrière, Armand Razafindrabe continue de graver les échelons de la diplomatie en s’occupant du poste de représentant permanent au sein de la commission économique européenne. Se souciant plus du développement de sa patrie qu’une belle carrière dans la diplomatie internationale, il a accepté sa nomination au poste d’ambas­sadeur de Madagascar en Belgique, Luxembourg et en Suisse entre 1963 et 1973.

Il a été muté à la tête de notre ambassade au Japon en 1974 avant sa nomination comme directeur exécutif chargé de la recons­truction et du développement auprès da la Banque mondiale. La nation vient de perdre l’un de ses fils qui n’a cessé de lutter pour le développement de Madagascar, il a déjà transmis le flambeau à la génération future.