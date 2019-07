Xes Jeux des îles – Éric Andriantsitohaina porte-drapeau

La deuxième vague de la délégation a débarqué à Maurice, hier dans la soirée. L’ouverture officielle se tiendra ce soir au Stade Anjalay.

Sûrement l’un des meil­leurs athlètes de la Grande île actuellement et depuis quelques années.

D’ailleurs, l’haltérophile Éric Herman Andriantsi­tohaina a été choisi et désigné porte-drapeau de Mada­gascar à la cérémonie d’ouverture des Jeux des Îles de l’océan Indien à Maurice. Il succède et suit les traces du décathlonien porte-drapeau aux Jeux de La Réunion 2015 et judoka Elie Norbert aux Seychelles en 2011.

La cérémonie ainsi que le défilé des délégations des sept îles participantes se dérouleront en fin d’après-midi au stade Anjalay à Belle-Vue à partir de 17 heures. Arrivé hier soir avec la deu­xième vague de la délégation malgache, Éric vient de briller en début de ce mois en remportant et conservant le titre de champion d’Afri­que, du 7 au 12 juillet à Nairobi Kenya.

Il avait déjà ravi ce titre continental lors du sommet africain à Maurice l’année dernière. Ce sera sa troisième participation aux Jeux des Îles. Il s’est toujours hissé sur la plus haute marche avec ses trois médailles d’or aux Jeux des Seychelles en 2011 et trois également à La Réunion en 2015.

En mai, Éric a ravi l’or d’un tournoi international en Égypte, l’argent et le bronze au Solidarity international championships en décembre 2018, et classé premier au tournoi international de Maurice, la même année. Il a fait partie de la deuxième vague de la délégation arrivée hier à l’aéroport international Sir Seewoo­sagur Ramgoolam.

Invité de marque

Cette vague est composée de trois cent vingt-trois membres, dont deux cent sept athlètes de quinze disciplines (athlétisme, handisport athlétisme, badminton, basketball, boxe, cyclisme, haltérophilie, judo, natation, handisport natation, rugby à 7 tennis de table, voile et volleyball). La délégation qui participera au volet Jeunesse est constituée de quatorze jeunes et de deux encadreurs.

Et les accompagnateurs, officiels et médecins, sont au nombre de trente dont fait partie le ministre de la Jeunesse et des sports.

Treize journalistes des presses publique et privées qui vont couvrir les Jeux ont aussi pris ce même vol. Suite à la rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto et l’ambassadeur de Maurice, Data­karram Goburdhun, il y a quelques semaines et d’après un responsable auprès du ministère, le président de la République, Andry Rajoelina arrivera aujour­d’hui pour assister la cérémonie d’ouverture,en tant qu’invité de marque.