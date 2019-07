Main d’oeuvre pénitentiaire – Un condamné à perpétuité s’évade

Condamné à prison à vie, un détenu de la maison centrale de Maevatanàna s’est évadé en travaillant en dehors de la prison. La gendarmerie l’a arrêté hier.

La fin a sonné pour un évadé de prison. Dans la matinée d’avant-hier, le fugitif Jean Claude Frédéric Ramenja­nahary est tombé dans les mailles des filets tendus par la gendarmerie nationale. Sur base de renseignements, des limiers agissant sous la diligence du commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ankazobe, ont coincé le fugitif dans la commune rurale de Talatanangavo. Condamné à la prison à vie pour meurtre, Jean Claude Frédéric Ramenjanahary a commencé à purger la sentence prononcée par le tribunal dans la maison centrale de Maevatanàna le 24 juin 2013.

Après quelques années passées dans l’établissement carcéral, le détenu a été autorisé à faire des corvées extérieures. Un privilège qui fait jaser et qui provoque un remue-ménage du fait que le détenu condamné à perpétuité et qui n’a plus rien à perdre aurait toutes les raisons de se faire la belle dès que l’occasion se présente.

Les détenus affectés à la main d’œuvre pénitentiaire sont en principe triés sur le volet parmi ceux qui sont âgés, faisant preuve de bonne conduite ou en passe d’être remis en liberté après avoir purgé la majorité de la peine prononcée. Curieusement, Jean Claude Frédéric Ramenjanahary a été sélectionné pour travailler en dehors de la prison, bien que condamné à la prison à vie et âgé d’à peine trente-deux ans. Du coup, une suspicion de corruption autour de cette affaire délie les langues.

L’évadé s’est échappé le 17 juin de cette année alors qu’il effectuait une corvée extérieure. Introuvable depuis, il s’est réfugié chez des personnes de sa connaissance à Talatanangavo Ankazobe. D’après les informations communiquées, le fugitif a marché et a fait de l’autostop en fuyant Maevatanana. Alors qu’il pensait pouvoir se terrer tranquillement à Talatanangavo, les personnes qu’il commençait à côtoyer ont relevé des faits suspects et ont de ce fait alerté la gendarmerie nationale. Parfait inconnu dans le hameau campagnard où il pensait pourvoir rester, il n’a rien apporté sur lui, ce qui a davantage nourri les méfiances. Informée dans la soirée d’avant-hier, la compagnie territoriale de la gendarmerie à Ankazobe y a envoyé ses hommes dès le lendemain. L’évadé n’avait sur lui ni vêtements ni pièce d’identité lorsque les gendarmes ont abrégé sa cavale. Jean Claude Frédéric Ramenja­nahary a été soumis au feu roulant des questions et placé en garde à vue en attendant les instructions du tribunal qui va trancher sur son sort.