Football – La Réunion lancée, Maurice tenue en échec

Bon début pour La Réunion et Mayotte. Comme lors des précédents Jeux, la compétition du football débute quelques jours avant la cérémonie d’ouverture officielle.

À New George V Cure­pipe, dans un stade bouillonnant aux couleurs quadri­colores, avec un temps pluvieux et venteux, le Club Mauricien a été tenu en échec par les Pirates des Seychelles sur le score de deux buts partout.

Déterminée, devant des supporteurs, la formation hôte a lancé ses rouleaux compresseurs dès l’entame de la rencontre et ouvre la marque à la deuxième minute, sur un centrage d’Andrien François du flanc gauche puis une tête d’Ashley Nazir, attaquant de l’Entente Bouler-Rouge.

Les Mauriciens ont poursuivi leur domination jusqu’à la pause face à une équipe qui a opté pour une stratégie défensive afin d’évi­ter plus de dégâts. L’attaquant de Savanne SC, Stéphane Naba, ainsi que le milieu du Pamplemous SC, Kevin Perticots, ont tenté des tirs de loin mais ils ne sont pas arrivés à placer la balle dans la cage seychelloise. Le score reste inchangé à la fin de la première période.

Au retour des vestiaires, les Pirates surprennent et égalisent à la 67e minute, but signé Collin Bibi. « Il y a encore du travail à faire, mais tout espoir n’est pas perdu car le prochain match contre Mada­gascar est dans trois jours, pendant lequel j’analyserai non seulement les failles du match d’aujourd’hui mais aussi d’ana­lyser les jeux de l’équipe malga­che », exprime le sélectionneur mauricien, Akbar Patel sélectionneur après le match avec un air un peu déçu.

Du coup, Maurice et les Seychelles se trouvent en tête du classement provisoire du groupe A. Le Club M jouera ce lundi contre les protégés du coach Romuald Rakotondrabe alias Roro. Les Barea de Madagascar sont arrivés à l’île aux Dodos depuis hier soir.

Ce match qui est prévu se tenir à 15 heures 15 minutes au stade New George V à Curepipe sera avancé à 11 heures 15 minutes.

Dans la poule B, La Réunion occupe provisoirement la position de leader après sa large victoire de 4 buts à 0 contre les Maldives, au stade Volaire à Flacq. Mayotte se trouve en deu­xième position après son succès de 2 buts à 0 face aux Comores.