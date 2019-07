Enseignement – Une année scolaire éreintante

L’année scolaire se prolonge dans certaines écoles privées. Des élèves sont fatigués et perdent leur concentration.

Deux mois de trop. À 11 h 30, hier, des enfants sortent du portail de leur école à Ankadindramamy, visiblement exténués par la demi-journée de travail en classe. L’un d’eux refuse de faire à pied le trajet vers la maison et demande à sa mère de le porter dans ses bras. « L’année scolaire est trop longue. Les enfants sont fatigués. Les miens, en particulier, refusent d’aller en classe, surtout lorsqu’il fait très froid. Parfois, je me plie à leur volonté. Non pas pour leur faire plaisir, mais parce que je les constate éreintés par le rythme », déplore la mère.

Cela fait dix mois qu’ils fréquentent l’école et il leur reste encore un mois avant de partir en vacances. De nombreuses mères de famille se plaignent sur les réseaux sociaux de cette année scolaire trop longue.

Même des responsables d’établissement scolaire se rendent compte de la perte de concentration, notamment, chez les plus jeunes. « Les uns arrivent en retard en classe ou s’absentent. D’autres ne font pas les exercices proposés par les enseignants. Cette perte d’attention est assez courant pendant le troisième trimestre de l’année scolaire. Toutefois, comme celle-ci s’est prolongée, elle se généralise sur tous les élèves », confie le surveillant général d’une école à Ankadindramamy.

Risque d’échec

En règle générale, une année scolaire dure neuf mois. Au-delà de cette durée, « l’horaire est trop chargé pour l’enfant ». Le risque d’échec scolaire est évoqué par une psychologue. « Avec un travail intense tout au long de l’année scolaire, l’élève peut se fatiguer à la fin. Et à la période d’examen, il risque de ne plus être aussi performant qu’au début. Les établissements scolaires devraient alléger le travail à la fin de l’année scolaire », recommande Holitiana Rajaonarivony, psychologue clinicienne.

Le calendrier scolaire 2018-2019, proposé par l’État, a débuté en novembre et s’achèvera en août, sauf pour les classes d’examen qui doivent attendre le mois de septembre avant de partir en vacances. Plusieurs établissements privés ont insisté pour débuter un mois, voire deux mois, avant cette date officielle, afin de pouvoir « régler les dix mois de salaire de leur personnel». Ainsi, des enfants étudient onze mois en une année et leurs parents payent jusqu’à onze mois de frais de scolarité.

« L’État n’a pas à modifier la date de la rentrée et de la fin de l’année scolaire. La période des grandes vacances de deux mois et celle de l’année scolaire de neuf mois, doivent être respectées. La rentrée au mois de mars ne nous convient pas », assène Célin Rakotomalala, président de l’Association des Institutions laïques pour l’éducation, qui réclame, le

« retour à la normale » du calendrier scolaire. Celui de mars à décembre, comme indiqué dans le Plan sectoriel de l’éducation (PSE) au bénéfice des enfants de la brousse, est remis en question par de nombreux parents de la capitale.