Concerts – Des retrouvailles avec Erick Manana

Erick Manana ne cesse d’enchanter plusieurs générations aux rythmes de ses chansons. Il va enchaîner une série de concerts au pays.

Intemporel et toujours aussi plaisant à écouter au fil des années, il compte parmi cette génération d’artistes, de musiciens et de chanteurs populaires dont on ne se lasse jamais. Illustre personnalité du folklore musical malgache, Erick Rafilipomanana, dit Erick Manana, annonce des retrouvailles exceptionnelles avec les mélomanes de sa Grande île natale à partir de ce mois d’août.

Avec une belle carrière sur les scènes nationale et internationale, il s’est toujours plu à scander les valeurs du pays à travers chacune de ses compositions, notamment celles de cette fraternité à la malgache qui l’anime. C’est ainsi qu’il est fier de retrouver son fidèle camarade et ami Dama sur la scène, le samedi 10 et le dimanche 11 août au CCESCA Antanimena à partir de 15h.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le duo retrouvera aussi dans la joie et l’allégresse le groupe Feo Gasy à l’occasion. « Ce seront là des moments qu’on promet des plus chaleureux de notre part. On a hâte de faire la fête avec vous et de communier une fois encore d’une manière fraternelle avec vous à travers notre musique », souligne Erick Manana.

Incontournables

Aussi bien Erick Manana que Dama, Feo Gasy est un groupe incontournable de la scène musicale nationale. Se faisant rares, ses membres délectent souvent les fans de ces retrouvailles fraternelles et joviales aux rythmes de leurs mélodies acoustiques. Grâce à la richesse de leur patrimoine musical, ils chanteront à l’unisson des décennies de passion et de créativité qui se perpétuent au fil des générations.

Erick Manana et Dama, déjà réputés pour leur éminent duo fraternel, assureront la première partie du concert. Tandis qu’avec Feo Gasy, ils nous embarqueront pour un voyage harmonieux et nostalgique, revisitant les grands classiques du « bà gasy », pour le plus grands plaisir des inconditionnels du genre.

Une grande tournée en perspective

Erick Manana entamera aussi une grande tournée par la suite, toujours accompagné de Feo Gasy. Rejoignant d’abord la ville de Toamasina les 16 et 17 août, ils partiront pour l’Hexagone à partir du 7 septembre dans la ville de Rennes, le 14 septembre à Toulouse, le 21 septembre à Marseille, et le 5 octobre à Rouen. Erick Manana sera présent dans la capitale française pour un concert inédit le 12 octobre avec Feo Gasy et ses charmantes camarades du Lokanga Köln Quartet. Sa tournée dans l’Hexagone sera clôturée le 19 octobre à Lyon.