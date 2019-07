Commerce – Pour des exportations vers l’Indonésie

Le déséquilibre de la balance commerciale entre Madagascar et l’Indonésie s’amplifie. La participation à la foire économique indonésienne s’impose comme alternative.

Coopération à renforcer. C’est l’objectif que se fixent les autorités indonésiennes en amorçant la préparation de la prochaine édition du Salon « Trade Expo Indonesia – TEI» qui se déroulera en Indonésie du 16 au 20 octobre en Indonesie. L’annonce a été effectuée à Ankorondrano lors de la présentation d’un voyage commercial que ces autorités indonésienne organiseront en collaboration avec le groupe IMEX en vue de la participation de la Grande île à cette foire commerciale internationale. « En matière économique et commerciale, le volume des échanges commerciaux entre Madagascar et l’Indonésie se chiffre à soixante-dix-huit millions de dollars dont soixante-huit millions de dollars d’exportation indonésienne vers Mada­gascar et dix millions de dollars d’exportation malgache vers l’Indonésie. Une balance commerciale largement en défaveur de notre pays malgré un marché qui reste encore à exploiter », souligne Barnabé Rakotondrina, personnel économique de l’ambassade de la république d’Indonésie à Madagascar. La Grande île exporte essentiellement du girofle et de l’huile essentielle vers l’Indonésie et importe des produits alimentaires et autres. Depuis des décennies, le marché malgache est inondé de produits indonésiens tandis que les opérateurs malgaches exportant vers l’Indonésie restent encore d’envergure modeste. Une situation que les organisateurs du voyage commercial tenteront d’inverser selon leurs moyens et possibilités en motivant les opérateurs malgaches à percer ce marché potentiel lors de la participation à la prochaine édition du Trade Expo Indonésie (TEI).

Réseautage

« TEI est un salon international axé sur les entreprises et destiné à stimuler la croissance des produits d’exportation et l’expansion des marchés d’exportation. La 34ème édition du TEI en 2019 a pour thème “Créer des produits pour des opportunités mondiales” afin de promouvoir des produits de qualité fabriqués en Indonésie pour le marché mondial, de développer des réseaux commerciaux, des investissements et de présenter des vitrines de produits haut de gamme et indonésiens », avance Adik Panitro, chargée d’affaire par intérim de l’ambassade d’Indonésie. L’événement sera l’occasion pour les opérateurs malgaches d’échanger avec leurs homologues indonésiens ainsi qu’avec d’autres exposants provenant de tous les pays du monde. En tout un peu plus d’un millier d’opérateurs prendront part à la foire. Mise à part l’exposition, TEI présente également une série d’activités parallèles comprenant un forum sur le commerce, le tourisme et l’investissement, le rapprochement des entreprises, le conseil aux entreprises, une discussion régionale, une mission commerciale à l’étranger et locale, un concours de démarrage à l’exportation ou encore un talk-show pour renforcer les opportunités d’affaires des jeunes porteurs de projet.