Antsiranana – Place aux jeux Challenge sportif 2019

Ces derniers temps, le sport collectif antsiranais connait une dégradation flagrante. La cause pourrait être à un manque de discipline au sein des différents clubs.

Depuis lundi, Antsiranana est l’hôte d’un tournoi sportif régional dénommé « Challenge Diana 2019 ». Pendant une semaine, les férus de ballon orange et de ballon rond ainsi que de pétanque se donnent rendez-vous au gymnase couvert, au stade municipal et au boulodrome de Victoire Rasoamanarivo pour des rencontres de qualité. Elles leur permettront aussi de passer un bon moment, même si l’envergure n’est pas celle de la CAN.

Ce projet sera très important pour réanimer la région Diana, où les loisirs posent un vrai problème d’épanouissement chez les cadets. C’est pourquoi les dirigeants locaux ont organisé ce tournoi sportif, avec la participation d’équipes issues de tous les districts. En fait, ce challenge est un projet valorisant à la fois le sport, la culture, et l’entraide.

L’initiative émane du chef de région, Malaza Ramanamahafay, qui a lancé une collaboration étroite avec des ligues régionales. Il s’agissait de faire sortir le sport antsiranais du marasme dans lequel il est plongé depuis des lustres. Il a alors été décidé de commencer par le football, le basketball et la pétanque.

Confiance

« L’objectif de ce tournoi est de réunir l’ensemble des participants autour d’une passion commune, en particulier le football et le basketball, joués dans la convivialité et le respect des règles. Car la pratique du sport permet aux jeunes de se découvrir, de découvrir leur environnement, de stimuler leur curiosité, d’améliorer leur équilibre, et surtout de gagner en confiance et de prendre de l’assurance ainsi que des initiatives », affirme le chef de région.

Les éliminatoires ont débuté, lundi, pour le football et le basketball. Tandis que le tournoi de pétanque débutera ce samedi. Sept équipes issues des districts, sans celle d’Ambilobe, ont répondu présent à la phase éliminatoire du basket. Tandis que pour le football, six équipes participent à la compétition.

La phase finale se jouera à partir d’aujourd’hui. En basketball, l’AS Chicago et le Cosmos mènent la danse avec trois victoires d’affilée. Du côté football, les sélections de Diego-II et d’Ambanja sont en bonne position. Elles disputeront la finale ce samedi.