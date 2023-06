TIM – Un congrès régional houleux à Antsirabe

La tentative des partisans du parti Tiako I Madagasikara, mené par l’ancien Président Marc Ravalomanana, à entrer au MAGRO Avaratsena n’a pas abouti. Le congrès régional du Vakinankaratra a finalement eu lieu loin du centre-ville.

Le 14 juin, le parti TIM avait déposé une demande d’autorisation pour la tenue de son congrès régional à Antsi­rabe, chef-lieu du Vakinan­ka­ratra. Dans un message radio­phonique adressé au public, le préfet d’Antsirabe Tsiriaina Miarana Raharison a rappelé le 16 juin que l’expression à caractère politique est libre sur tout le territoire et dans tout le pays. Il a néanmoins souligné la teneur du message 054 du 4 avril 2023 sur l’organisation de telle réunion politique. « Toute manifestation à caractère politique doit se tenir dans un endroit clos, pour la préservation de la paix et de l’ordre public » a-t-il indiqué. La préfecture et l’OMC ont autorisé l’organisation du congrès du TIM dans un endroit clos. Après être informé à travers les médias de la tenue de l’évènement au MAGRO Avaratsena (au nord du marché Sabotsy), la préfecture, après réunion de l’OMC a retiré l’autorisation puisque le 17 juin est un samedi, jour de marché de « Sabotsy » à Antsirabe et puisque des bureaux administratifs sont dans la proximité. Le parti a donc été « invité » à choisir un autre endroit, mais d’après toujours Tsiriaina Miarana Raharison, les organisateurs n’y ont pas donné suite. Le préfet a alors annoncé que les forces de l’ordre intervien­dront le samedi pour cette préservation de la paix et de l’ordre public. Dans la matinée du 17 juin, les éléments des forces de l’ordre ont été postés dans les environs du MAGRO Antsirabe. Les partisans ont aussi commencé à arriver sur les lieux.

Barrages

L’ancien Président Marc Ravalo­manana a visité le marché de Sabotsy et en est sorti vers 10 heures. Sa marche ainsi que celle de ses partisans vers le bâtiment du MAGRO Antsirabe ont été alors empêchées par des barrages des forces de l’ordre. Une discussion a été engagée par les dix députés du parti TIM et ces dernières. Les échauffourées ont débuté lorsque des groupes d’individus en colère ont forcé le passage. Les bombes lacrymogènes ont commencé à détonner vers midi. Après des minutes de résistance dans son véhicule, Marc Ravalomanana a quitté les lieux avec les députés et les partisans les plus fervents pour rejoindre les endroits de TIKO TOP à Vatofotsy, dans le sud de la ville. Dans le nord et l’est du marché du Sabotsy, le jet de lacrymogènes d’un côté et de pierres de l’autre côté ont cessé vers 13 heures 30, d’après les habitants des environs. La circulation est revenue à la normale vers 14 heures. Le congrès régional du parti TIM dans la région Vakinankaratra a donc pu avoir lieu. Marc Ravalo­manana a soutenu que les faits de ce 17 juin n’est pas une défaite pour le parti TIM « il s’agit même d’une victoire. Je parviens toujours à entrer dans ma ville, même si on tente de m’en empêcher. Rendez-vous en juillet pour le congrès national » a-t-il déclaré. Le TIM a déploré au moins deux blessés lors de ces échauffourées. Une personne a été arrêtée, puis relâchée.