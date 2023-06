TENNIS-CIRCUIT ITF JUNIOR -Mirija Andriantefihasina et Yash Bahalkar champions du double

Une belle performance pour le jeune Mirija Andriantefihasina en provenance Brazzaville. Ayant participé au circuit ITF junior J30 de Congo Brazzaville du 12-17 juin sur terre battue, le duo formé par le jeune Malgache Mirija Andriantefihasina avec son partenaire, le Britannique Yash Bahalkar, a été sacré en remportant le titre du double en 2 manches 6/4 6/3. Mirija Andriantefihasina et Yash Bahalkar n’ont pas eu trop de souci à se débarrasser de leurs deux adversaires, l’Indien Prakaash Sarran et le Néerlandais Laurence Teunissen malgré la belle résistance des deux vice-champions. « Il est vrai que le niveau du J30 de Brazzaville est encore relativement bas comparé aux autres J30 de Pretoria, de Nairobi ou encore à ceux qui se jouent dans les pays d’Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Algérie, Egypte) mais c’est une importante capital confiance de gagner pour Mirija. Félicitations à lui et à Zarah Razafimahatratra qui l’entraine actuellement. A 14 ans, Mirija a commencé à gagner des précieux points à Brazzaville dans le circuit mondial junior. Cette performance va considérablement le motiver pour la suite de sa saison 2023 », confie Dina Razafimahatratra, consultant technique auprès de la fédération malgache de tennis. Privé du premier tour, Mirija Andriantefifasina et son ami britannique ont bataillé dur pour écarter le duo formé par le Congolais Michael Bolidard avec le Chinois Zhan Hang Ye en 2 sets très disputés 7/6 (5) 7/6 (0). En demi-finale, les futurs vainqueurs du double Mirija Andriantefihasina et Yash Bahalkar ont balayé en 2 manches 6/0 6/2 les deux Congolais Eternité Kalonji et son ami Johan Mapuard Mabele. En simple, Mirija Andriantefihasina, tête de série numéro 4 a joué aussi la finale mais il a été surclassé par l’Américain Juan Pablo Portilla Morales, tête de série numéro 2, plus âgé que lui (17 ans) en 2 sets 4/6 3/6. Un beau parcours qui annonce un bel avenir tennistique à condition d’intégrer une académie de renom pour l’accompagner à s’améliorer encore plus. Alefa Mirija.