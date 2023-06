RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – COSFA au rendez-vous des quarts sans forcer

Champion de Madagascar en titre et détenteur de trois titres successifs depuis 2019, le Club omnisport des forces armées ou COSFA a dompté facilement sans forcer 3FAI Ambalavao sur le score de 66-19 hier au stade Makis.

C’est le résultat du premier match comptant pour les huitièmes de finale du championnat de Madagascar de rugby, première division masculine appelée aussi XXL Energy Top 20. « Nous sommes le champion en titre et nous n’avons qu’un seul objectif, garder entre nos mains le titre acquis depuis ces trois dernières années. Sans sous-estimer nos adversaires du jour, mes joueurs ont joué avec retenue sans donner les cent pour cent de nos forces parce qu’il faut déjà viser le match des quarts de finale », confie Rija Randrianarison, coach de COSFA après la rencontre. Dès l’entame du match, les militaires du COSFA ont annoncé la couleur en marquant l’essai le plus rapide depuis le début du championnat après 46 secondes de jeu par Zhinot (5-0). Sans complexe, les joueurs d’Ambalavao Isotry ont répondu par deux coups de pieds de pénalité et les militaires ont été menés au score 5-6, après dix minutes de jeu. C’est la première fois que les militaires ont été menés au score depuis le début du championnat de Madagascar. Cette situation n’est que temporaire car une mêlée à introduction COSFA a changé en essai de pénalité après 18 minutes de jeu, 12-6. Durant les 22 dernières minutes, les rugbymen du COSFA ont réussi à marquer 2 essais transformés. Le score à la pause a été de 26-6 pour les militaires.

Mort subite

Durant la seconde période, les militaires ont réussi à marquer 6 essais dont 5 ont été transformés contre un essai transformé pour les joueurs d’Ambalavao Isotry. Le score final a été de 66-19, synonyme de qualification en quarts de finale pour les militaires. Les joueurs du COSFA ont donc 20 à 26 jours devant eux pour affûter leurs armes. Les quarts de finale se joueront le 9 et le 16 juillet prochain. Après la rencontre, Nambinintsoa Tolojanahary Rakotovao, capitaine de 3FAI Ambalavao a expliqué que « mes coéquipiers ont du mal à entrer dans le match faute de temps de préparation dans l’échauffement. Les adversaires en face sont très costauds. En plus nous perdons facilement la balle, ce qui n’a pas arrangé les choses ». Dans les autres matches de huitièmes de finale, STM Savonnerie a battu FTB Andohatapenaka sur le score de 28-19 tandis que TFA a surclassé UAS Cheminot sur le score de 43-13. Le dernier match de 15 heures a vu la qualification de TAM Anosibe devant Mang’Art Manjakaray sur le score de 29-26 par mort subite après deux prolongations auxquelles les deux équipes n’ont pas réussi à se départager (26-26). Résultats COSFA 66-19 3FAI, TFA 43-30 UAS Cheminot, STM 28-19 FTBA, TAM 29-26 Mang’Art.