RÉOUVERTURE DU ROVAN’I MADAGASIKARA – L’histoire reprend sa place

Le 18 juin 2023 est un jour historique pour la nation malgache, le Rovan’i Madagasikara à Andohalo a été réouvert 28 ans après son incendiaire.

Discours choc. Le président de la République Andry Rajoelina a lancé un appel à la fierté nationale, en marge de l’inauguration du Rova de Madagascar, monument défini comme nouveau symbole de l’unité nationale. Le locataire d’Iavoloha a voulu saisir l’occasion pour montrer qu’il était bel et bien malgache et montrer sa communion avec le peuple hier lors de son discours inaugural. « Personne ne pourra effacer le fait qu’on soit Malgaches et nul ne peut changer le sang malgache qui coule dans nos veines » évoque-t-il, avant de continuer. « Nous n’accepterons pas d’être divisés par les dissensions semées volontairement par les détracteurs. Car c’est l’amour de la patrie qui nous guide à travers nos actions ». L’achèvement des travaux de construction du Rova reflète selon le chef de l’État une réelle volonté politique. Volonté qui peut aussi être appliquée à ériger la Grande île et à la faire renaître de ses cendres. « Nous avons tous vu ces images d’archives à fendre le cœur montrant les ruines des palais de cette enceinte 28 années plus tôt. Mais nous avons pu faire renaître de ses cendres le Rova de Madagascar. Cela montre que même s’il ne reste que des ruines et des cendres, il est toujours possible de réhabiliter et d’ériger de nouvelles fondations » lance-t-il.

Bâtir un nouveau pays

« Même si les Malgaches ont vécu dans la misère profonde durant des années, il est toujours possible de tout reconstruire pour bâtir un nouveau Pays, un nouveau Madagascar, à l’image de ces palais que l’on a réhabilité ». Personnalités de premier plan. Lors de cette visite inaugurale du Rova de Tananarive, diverses personnalités publiques de premier plan ont honoré de leur présence l’événement. En plus de la grande partie des membres de l’exécutif, Le corps diplomatique des différentes ambassades et missions présentes à Madagascar était au grand complet. L’ambassadeur de France, Arnaud Guillois ou encore celui de Japon, Abe Koji étaient présents. Les descendants du Prince Ratsimamanga ou encore les représentants des maisons royales de diverses régions de l’île étaient également de la partie.