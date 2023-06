PRÉ-CAMPAGNE – Hery Rajaonarimampianina commence ses déplacements

L’ancien président Hery Rajaonarimampianina se manifeste peu à peu. Samedi dernier, une rencontre politique très attendue à Faratsiho dans le Vakinankaratra a eu lieu avec les partisans du HVM local. L’ancien chef d’État a choisi la localité pour son premier déplacement. Comme il l’a annoncé lors de son arrivée quelques mois auparavant : « Je vais d’abord me déplacer pour écouter la population. » Les partisans du Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) ont eu droit à une session de questions réponses tournant autour de la thématique du développement porté par le plan « Fisandratana ».

Laissées à l’abandon

La rencontre s’est déroulée dans la maison du District Catholique de Faratsiho. « Pendant 4 ans, j’étais parti en France, de mon plein gré parce que j’estimais que les personnes qui m’avaient succédé devaient travailler en toute quiétude. Je suis maintenant de retour après tout ce temps, mais je n’ai cessé de suivre de très près les actua­lités du pays » a-t-il lancé devant son auditoire. L’ex Locataire de Iavoloha n’a pas omis de mentionner le fait qu’il avait commencé à mettre en place des infrastructures dans la région, du temps où il était chef d’État. Ces infrastructures ont, selon lui, été laissées à l’abandon après son départ du pouvoir. « Voilà que la route nationale a été rétablie. Je suis content de voir que la voie reliant Soavinandriana et Faratsiho est opérationnelle, mais je tiens quand même à préciser que c’est moi qui avais signé les documents ayant permis de débloquer des fonds pour la réha­bilitation de ces routes nationales (RN 43) ». Le weekend politique a été rempli et très mouvementé avec d’une part le parti Tiako I Madagasikara de Marc Ravalomanana qui a essuyé des échauffourées avec les forces de l’ordre à Antsirabe, en marge du con­grès national du parti, et d’autre part, Siteny Randria­nasoloniaiko qui se mobilise à Paris pour rencontrer ses partisans à l’étranger.